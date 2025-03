Stravolta la classifica di Serie A: “Inter a +10 sul Napoli”

La partita contro l’Atalanta rivelerà se Inzaghi può davvero tenere a distanza il Napoli e Conte, malgrado il calendario proibitivo

Se l’Inter dovesse mai arrivare in fondo a tutte le competizioni, giocherebbe 19 partite in più rispetto al Napoli di Antonio Conte. I partenopei negano l’importanza del fattore calendario, mentre l’allenatore degli azzurri sembra sempre più sicuro di sé: probabilmente sente odore di sorpasso.

A inizio marzo, dopo aver più volte negato l’obiettivo, Antonio Conte è uscito finalmente allo scoperto candidando ufficialmente il suo Napoli alla lotta per lo Scudetto: “Se vogliamo, possiamo“, ha detto il salentino. Nel frattempo, Inzaghi ha dichiarato di voler continuare a competere su più fronti. Tre (campionato, Coppa Italia e Champions). Anzi, quattro (pure il Mondiale per Club).

I fatti dicono che dopo il match delicatissimo contro l’Atalanta, l’Inter dovrà disputare quattro partite in dieci giorni, di cui due assai complicate. E il Napoli, invece, ne giocherà soltanto due. Il 30 marzo c’è Inter Udinese. Ad aprile, il 2, si gioca il derby di Coppa Italia. Il 5 c’è Parma-Inter e poi l’8 c’è Bayern Monaco-Inter. Il Napoli (che sarà impegnato contro il Venezia domenica 15 marzo) giocherà contro il Milan il 30 di questo mese e poi il 6 aprile contro il Bologna.

Proprio considerando il calendario finora affrontato dagli uomini di Inzaghi, Viviano ha voluto esaltare l’Inter a TvPlay. “Se Inter e Napoli avessero giocato le stesse numero di partite, con Champions e Coppa Italia, i nerazzurri avrebbero avuto almeno 10-12 punti di vantaggio“, ha dichiarato il portiere.

Viviano non ci sta: “Il Napoli avrebbe 10 punti in meno“

Se ne discute da quando il Napoli è uscito dalla Coppa Italia. C’è chi sostiene che i partenopei siano finora stati avvantaggiati fisicamente e mentalmente sull’Inter per via del calendario assai più leggero. E c’è invece chi parla di un dettaglio poco influente per dei professionisti. Che gli impegni di Champions portino via energie fisiche e mentali è tuttavia risaputo. Tutte le altre squadre impegnate in Europa, nei maggiori campionati continentali, hanno subito dei cali o affrontato delle difficoltà in termini di gestione delle forze.

Al momento, Inter e Napoli sono ai vertici della classifica, con i nerazzurri a 61 punti e il Napoli a 60, seguiti dall’Atalanta a 58. La lotta è serrata, con solo 3 miseri punti a separare le prime tre squadre. Ma per Emanuele Viviano la classifica sarebbe potuta essere assai differente qualora anche Conte avesse dovuto affrontare gli impegni di Coppa.

L’Inter, campione in carica, si sta dimostrando meno solidità e continua del previsto. Il Napoli, guidato da Antonio Conte, ha oggi la miglior difesa del campionato e ha saputo esprimere concretezza e grande concentrazione. Solo una di queste due squadre, però, ha la necessità di dover pensare anche ad altre gare oltre a quelle del calendario. E in una stagione dove ogni partita potrebbe essere decisiva, certi dettagli non possono essere interpretati come aspetti marginali.

Non è certo un fattore assoluto. Due anni fa il Napoli giocò gli ottavi Champions contro l’Eintracht Francoforte viaggiando con 19 punti di vantaggio in campionato. Per il resto, il parere di Viviano è ipotetico, soggettivo e circostanziale. Inutile montare una polemica su un “se”. Pochi giorni fa, sempre a TvPlay, lo stesso Viviano tagliò fuori la Juventus dalla corsa Scudetto. “Tre squadre per sono già tante. Innanzitutto, la Juventus dovrebbe fare quello che non ha fatto da inizio anno,a fronte di un calendario complicato. E poi Inter, Napoli e Atalanta dovrebbero perdere dei punti“.