Inter, grave ko dopo la Champions: “Tendine d’Achille”

Alla vigilia dell’importante sfida di campionato, l’allenatore ha annunciato l’assenza del difensore, bloccato da un infortunio

Starà fuori per diverse settimane, così come confermato dal tecnico. Il calciatore ha infatti accusato nuovi problemi al tendine d’Achille. Così, prima della partita in casa dell’Union Berlino in Bundesliga, Kompony ha dichiarato di non poter contare sull’apporto dell’ex Napoli Kim Min-jae. Il difensore era tornato dopo un lungo stop titolare proprio nel ritorno degli ottavi di Champions, contro il Bayer Leverkusen.

“Spero che possa tornare presto, ma di certo starà fuori le prossime settimane“, ha dichiarato l’allenatore del Bayern Monaco. “Stava già affrontando dei problemi con il tendine d’Achille, ed è qualcosa che si sapeva“. Il tecnico ha poi spiegato che Kim ha bisogno di riposarsi. Il carico di lavoro affrontato nelle scorse giornate lo ha infatti frenato nel suo recupero e ha riportato a galla il dolore al tendine.

Kompany ha poi parlato anche di Joshua Kimmich, appena rinnovato: “Sono sempre felice quando si può parlare solo di calcio. Per fortuna quel capitolo si è chiuso, e ora possiamo parlare solo di campo, come piace a me. Jo ha fatto molto bene in campo, in allenamento e fuori. Sono contento per Jo e per il club“. Il trentenne ha esteso il proprio contratto con i Die Roten fino al 2029.

Contro l’Inter in Germania, nella partita dell’8 aprile, Kim sarà dunque a rischio assenza. E non è detto probabile che riesca a recuperare al 100% per il ritorno, in programma il 16 aprile. Al suo posto dovrebbe giocare Dier, un giocatore di cui Kompany si fida parecchio.

Kim out contro l’Inter per il tendine: il sud-coreano si ferma di nuovo

Dopo un inizio stagione non pienamente convincente e qualche stop di troppo, Kim Min-jae era tornato a far grandi cose con la maglia del Bayern Monaco in coppia con Upamecano, bloccando in Champions gli attaccanti del Leverkusen. Oltre a Dier, l’altro centrale che Kompany ha usato in assenza di Kim è stato Stanisic.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Manuel Neuer ha ricominciato a correre sul campo d’allenamento. E in Germania credono che il portiere possa tornare a disposizione per la sfida contro il St.Pauli dopo la sosta per le nazionali. Alla peggio dovrebbe essere pronto per la partita di Champions League contro l’Inter.

Ci sarà lui dunque in porta? Kompany potrebbe anche confermare Urbig, che nelle ultime uscite si è dimostrato un portiere solido e, soprattutto, bravo nel comunicare con la difesa. Per la partita contro l’Inter, Kompany conta di recuperare Palhinha. Poche le speranze di avere in squadra Pavlovic.

Notizie dall’Olanda: Ronald Koeman fa a meno di de Vrij

Il ct della nazionale dei Paesi Bassi ha convocato Denzel Dumfries per le sfide di Nations League. Per fortuna ha escluso l’ancora ammaccato Stefan de Vrij, che quindi rimarrà a Milano a disposizione di Inzaghi. Il centrale è a forte rischio per l’Atalanta. L’olandese, infatti, anche oggi ha lavorato a parte.

Dalla Polonia, invece, giungono notizie ancora difficili da interpretare. Il commissario tecnico della nazionale biancorossa Michal Probierz ha deciso di mettere in lista anche Zalewski per gli incontri di qualificazione per la coppa del mondo contro Lituania e Malta, anche se il laterale è ancora ufficialmente out.

Forse Probierz ha avuto rassicurazioni da parte dell’Inter? Oppure la nazionale polacca ha agito senza considerare il rischio di prendere in considerazione un calciatore infortunato? La stessa situazione potrebbe ora ripetersi anche con un altro esterno: Federico Dimarco. Spalletti potrebbe infatti chiamarlo a Coverciano e sottoporlo all’analisi dello staff medico della nazionale.