Tra la Juve e il Milan gode l’Inter: i nerazzurri piazzano il sorpasso sul mercato

Le grandi del Nord si sfidano per il difensore 21enne in lotta per la salvezza col suo club: Marotta pronto al sorpasso sulle rivali

Già alacremente impegnati a costruire la rosa del prossimo anno in vista di una competitività che dovrà essere mantenuta (come nel caso dell’Inter) o tornare (vedi Juve e Milan) ai massimi livelli, le grandi potenze calcistiche del Nord incrociano inevitabilmente le loro strade sul mercato.

Sarebbe quasi pleonastico elencare tutti quei profili che, a diverso titolo e magari con un differente grado di interesse, sono finiti contemporaneamente o quasi nel mirino di Juventus, Inter e Milan. Dagli appetitosi e prestigiosi free agent dei campionati esteri (Momo Salah e Jonathan David su tutti) fino ad arrivare ai promettenti talenti in erba del calcio italiano (leggi Pietro Comuzzo, già corteggiato dalla Beneamata), le dirigenze dei rispettivi club si sfidano a suon di milioni. Di blasone. Di progetti tecnici che possano convincere i campioni di domani a sposare la loro causa.

Alla seconda categoria (di cui già fa parte un certo Lorenzo Lucca, conteso soprattutto da bianconeri e rossoneri) appartiene anche un 21enne difensore del Verona che sta impressionando per la sua continuità di rendimento. Difensore solido e primo in Italia per duelli aerei vinti, il classe 2003 è uno dei nomi cerchiati in rosso nell’agenda di Giuntoli, in quella di Furlani e, da qualche giorno, anche in quella di Beppe Marotta.

Coppola, lotta a tre per il difensore: vince Marotta

La dirigenza della Juve si sarebbe mossa con un certo anticipo con la controparte scaligera chiedendo informazioni su Diego Coppola, uno dei leader del pacchetto arretrato dei gialloblù.

Il gigante nativo di Bussolengo ha il contratto in scadenza a giugno 2027. La neo proprietà dei veneti avrebbe stabilito un prezzo d’uscita pari a 10 milioni bonus compresi: una valutazione forse destinata a salire considerando il deciso inserimento dell‘Inter sul calciatore.

Avendo la necessità di ringiovanire il reparto arretrato con l’inserimento di prospetti giovani che rispondano all’identikit già pubblicizzato da Oaktree, c’è da giurare che Marotta farà di tutto per accontentare Simone Inzaghi. La soddisfazione sarebbe doppia, visto l’automatico sgarbo che il club di Viale della Liberazione farebbe ai danni di Juve e Milan, che sarebbero beffate dal sempre più probabile affondo dei nerazzurri su Coppola.