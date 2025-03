Correa cambia maglia in Serie A, si chiude l’affare a zero

Joaquin Correa lascerà l’Inter a fine stagione. Non è escluso che la carriera dell’attaccante argentino possa proseguire ancora in Serie A

Avrà bisogno anche di lui in un finale di stagione in cui l’Inter si giocherà il tutto e per tutto in Serie A, Champions League e Coppa Italia con una serie di impegni ravvicinati che richiederanno a Inzaghi le inevitabili rotazioni tra i titolari.

Anche questa stagione ha ribadito ulteriormente come i nerazzurri non possano prescindere in attacco da Lautaro Martinez e Thuram. Le alternative ai due, nonostante qualche sussulto, non si sono mostrate sempre all’altezza, anzi. Emblematico il caso di Mehdi Taremi, autore finora solo di tre gol (di cui due su rigore) in una serie di prestazioni complessivamente ben al di sotto delle aspettative.

Non si è ancora visto in nerazzurro l’attaccante ammirato per anni, anche in Champions League, con il Porto. Meglio è andato, paradossalmente, Marko Arnautovic che ha segnato più di Taremi (5 gol di cui due decisivi con Udinese e Lazio in Coppa Italia) mentre si è rivisto, a tratti, anche un buon Correa. Solo 9 le presenze in stagione (con un gol) per l’argentino, condizionato a inizio anno da un infortunio muscolare che l’ha fermato per un mese e mezzo.

Correa, addio all’Inter e futuro in Serie A ? Ecco dove può andare

Tre, invece, i mesi che mancano alla conclusione dell’esperienza in nerazzurro del Tucu. Alla stregua di quello di Arnautovic, anche il contratto dell’argentino in scadenza a fine stagione non sarà rinnovato. L’Inter si sta già muovendo per individuare i possibili sostituti di entrambi gli attaccanti. I nomi che circolano ormai sono noti, su tutti quelli di Santiago Castro del Bologna, Nico Paz del Como e Jonathan David del Lille.

E Correa dove andrà ? Da svincolato, l’attaccante argentino può diventare una potenziale occasione di mercato per alcuni club di Serie A, a condizione però che si riduca l’elevato ingaggio di 3.5 milioni, attualmente percepito all’Inter. Il Torino potrebbe essere una delle squadre interessate al suo acquisto.

L’ottima seconda parte di stagione dei granata potrebbe indurre il presidente Cairo a rinforzare ulteriormente la squadra dopo gli arrivi di Casadei e Elmas. Con il recupero di Zapata e altri innesti, il Torino potrebbe finalmente tornare a ambire per una posizione di classifica più elevata rispetto a quello cui è stato relegato nelle ultime stagioni. A riguardo, Correa può rappresentare uno di quei rinforzi che garantirebbe un surplus di qualità all’organico dei granata. Trequartista, centravanti o seconda punta, l’argentino può giocare ovunque in attacco, permettendo a Vanoli più soluzioni nel reparto offensivo.

Se la Serie A può rappresentare ancora una possibilità per Correa, non è da escludere un suo ritorno in patria. A riguardo si è scritto di un interessamento del River Plate di Marcelo Gallardo, tornato sulla panchina dei Millionarios dopo la precedente esperienza all’Al Ittihad in Arabia. Qualora si concretizzasse questa ipotesi, per Correa sarebbe un ritorno visto che ha cominciato la sua carriera nelle giovanili del River prima di passare all’Estudiantes.