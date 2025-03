Dalla Juve all’Inter: l’affare si chiude con lo sconto

Un nuovo intreccio tra Juve e Inter può animare il calciomercato nei prossimi mesi: un calciatore può arrivare a Milano con lo ‘sconto’

Negli ultimi anni, è capitato davvero in tante occasioni di parlare di Inter e Juventus per grandi operazioni di calciomercato. Si potrebbe citare Bremer, forse troppo facile, ma i duelli non sono mancati anche per Zielinski, Cabal, secondo alcuni addirittura per Di Gregorio, prodotto del settore giovanile nerazzurro che ora si è riscoperto bianconero.

Anche nel prossimo futuro, c’è da scommettere che non mancheranno le occasioni per tornarsi a sfidare per gli stessi obiettivi. In realtà, sta già accadendo per Jonathan David, centravanti canadese che in molti ritengono il colpo ideale per dare una svolta all’attacco di entrambe le squadre. Per lui, la concorrenza è sempre più ampia e riguarda anche grandi big straniere, ma un altro duello potrebbe animare il mercato in difesa.

Infatti, può tornare di moda un nome che ha già fatto parlare parecchio di sé nelle precedenti sessioni di trattative. La sua situazione, però, non si sblocca e presto potrebbe essere protagonista del mercato italiano, con vista proprio su un nuovo derby d’Italia che può far tremare i tifosi.

Kiwior verso il ritorno in Italia: nuova opportunità per Juve e Inter

Jakub Kiwior ha lasciato un ottimo ricordo in Italia per ciò che è riuscito a fare con la maglia dello Spezia. Ha un fisico imponente, buona velocità e letture difensive, per cui la Juve l’ha cercato in diverse occasioni negli ultimi due anni ed è stato proposto in diverse occasioni anche all’Inter.

Nessuna delle due, però, ha mai affondato il colpo, anche per via delle resistenze da parte dell’Arsenal, che ci ha puntato forte – anche se non è mai riuscito a conquistare il posto da titolare. Il polacco, però, ora sembra essere arrivato a un punto di svolta per la sua carriera, visto il basso minutaggio che gli garantiscono i Gunners.

In questa stagione, ha giocato solo in otto occasioni in Premier League, la maggior parte delle volte spezzoni in cui non ha lasciato il segno. Per questo, l’Inter potrebbe tentare di affondare il colpo per avere un ricambio ideale di Bastoni, con diverse presenze, visti i tanti impegni stagionali. L’offerta potrebbe essere di prestito con obbligo di riscatto condizionato, per un totale di 15-18 milioni. La Juve per ora è ferma, visti i tanti colpi effettuati in quella zona di campo.