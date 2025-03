Pagelle e Tabellino Atalanta-Inter 0-2: Carlos punge, Taremi scollato dalla realtà

Top e flop di Atalanta-Inter, big-match della ventinovesima giornata di Serie A: la cronaca e i voti della sfida andata in scena al Gewiss Stadium di Bergamo

Le due squadre nerazzurre sono in lotta per lo Scudetto: dopo il pareggio del Napoli a Venezia, sia Inzaghi che Gasperini puntano al primo posto. L’Inter arriva a Bergamo per la partita delicatissima contro l’Atalanta affidandosi ai titolari. Nell’Atalanta, dietro la punta Retegui, giocano Pasalic e Lookman. Partono meglio gli uomini di Inzaghi comandando il gioco nel primo quarto d’ora di gioco.

L’occasione d’oro arriva all’8′, quando Lautaro libera Thuram in area: il francese supera Carnesecchi ma non il palo. Un goal mangiato. Sommer chiude bene al 18′ su colpo di testa di Pasalic. L’Atalanta, che prende le misure agli ospiti, alza il ritmo e la pressione. L’Inter commette parecchi errori in uscita, la Dea, invece, non riesce a sfondare il muro difensivo dei campioni in carica.

Al 48′ si ferma il gioco a Bergamo per soccorrere un tifoso che si è sentito male nel settore ospiti. Il gioco riprende al 54′ ed è subito goal dell’Inter con il colpo di testa di Carlos Augusto dal corner battuto da Calha. Il turco ci prova da fuori al 63′: il tiro è potente ma centrale.

Al 71′ Massa annulla un goal a Lautaro dopo una spallata su Djimsiti. Ederson viene espulso per proteste all’80’. Il Toro la mette dentro all’86’ con un bel diagonale da posizione defilata. Frattesi si divora il colpo del ko da solo di fronte a Carnesecchi. Anche Bastoni viene cacciato per doppia ammonizione al 95′. L’Inter va a +3 sul Napoli.

Top e flop Atalanta-Inter

TOP

CARLOS AUGUSTO – 7,5 – Nel primo tempo non si mette troppo in evidenza. Dopo il goal prende coraggio e comincia a primeggiare.

ACERBI – 7 – Sale in cattedra nel finale, quando la Dea cerca il pareggio. Pulito, tenace e concentrato: annulla Retegui e controlla bene Lookman. Dopo lo 0-2 riposa tranquillo. A quasi trentotto anni è dominante.

LAUTARO – 7 – Molto positivo ad avvio gara, giocando come al solito a tutto campo. Poi sparisce. Gli annullano un goal buono dopo il 70”, poi ne mette un altro buono in diagonale da posizione defilata.

FLOP

THURAM – 5,5 – Poco lucido. Ha sulla coscienza il palo interno a porta spalancata a inizio primo tempo. Poi tante scelte sbagliate e tocchi imprecisi.

BARELLA– 5,5 – Partita un po’ presuntuosa per il sardo, che cerca di fare tutto da sé e spesso sbaglia, mettendo in difficoltà la squadra. Cresce molto nel finale, ma è troppo tardi.

TAREMI – 5 – Appare scollegato dalla squadra. E nessuno, ormai, gli cede volentieri la palla.

Tabellino Atalanta-Inter

0-2

54′, Carlos Augusto; 86′, Lautaro

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Djimsiti 6 (74′, Samardzic), Hien 6, Kolasinac 5,5; Bellanova 5,5 (58′, Ruggeri 6), De Roon 6, Ederson 4,5, Zappacosta 5,5; Pasalic 6 (58′, De Karalaere 6), Lookman 6,5 (83′, Brescianini 6), Retegui 5,5 (74′, Mardini 5,5). All: Gasperini 5,5

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6, Acerbi 7, Bastoni 6; Dumfries 6 (66′, Bisseck 6,5), Barella 5,5, Calhanoglu 6 (90′, Asllani 6,5), Mkhitaryan 6 (74′, Frattesi 6), Carlos Augusto 7,5; Martinez 7 (90′, Taremi 5), Thuram 5 (9′, Correa 6). All: Inzaghi 7

Arbitro: Davide Massa, della sezione di Imperia 5

AMMONITI: 38′, Bellanova; 76′, Bastoni; 85′, Pavard

ESPULSI: 80′, Ederson; 86′, Gasperini; 95′, Bastoni