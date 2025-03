Grave infortunio al ginocchio: rientrerà al Mondiale per Club

Il piano dell’Inter è chiaro: il profilo dovrà recuperare per essere a disposizione per il Mondiale per Club

Poker. Il sogno proibito dell’Inter, non rinnegato a priori da Inzaghi e dai tesserati, è quello di vincere Scudetto, Coppa Italia, Champions e Mondiale per Club. Sarebbe un risultato epocale, che trasformerebbe Simone Inzaghi in una delle più grandi leggende nerazzurre, portandolo a scavalcare anche mostri sacri come Herrera e Mourinho.

Il tecnico nerazzurro ha ribadito anche ieri sera, dopo l’importantissima e bella vittoria contro l’Atalanta in campionato, che i nerazzurri puntano a giocare più partite possibili. Pur consapevole che la sua squadra possa finire la stagione senza vincere nulla, l’allenatore ha ricordato che lo sport è fatto così: “Lo sappiamo bene che è lo sport e che può finire così. Ma noi vogliamo giocare sempre più partite“.

Basterebbe comunque anche solo una vittoria in una delle competizioni ancora aperte per valere la conferma del progetto. Fallendo su ogni fronte, l’Inter potrebbe anche decidere di sfiduciare il tecnico, che dal punto di vista della gestione e del gioco non ha comunque mai deluso. Sarebbe doloroso ma inevitabile. Proprio perché lo sport è fatto così.

Intanto Simone Inzaghi continua a evocare il Mondiale per Club come ulteriore sfida da affrontare e da provare a vincere. Non sarà facile arrivare alla competizione con la giusta concentrazione e un buono stato di forma. Dopo più di 60 partite, è possibile che i protagonisti della stagione potrebbero rispondere male. Per questo dirigenza e staff tecnico puntano anche su nuovi innesti.

Volto nuovo per il Mondiale per Club: torna dopo il lungo infortunio

Il Mondiale per Club, per esempio, servirà pure per verificare il pieno recupero di Valentin Carboni, un giovane in cui l’Inter ha sempre creduto molto e che fino a qualche mese fa sembrava destinato a grandi cose. Il grave infortunio subito al ginocchio che gli ha impedito di mettersi in mostra con il Marsiglia ha spinto il club nerazzurro a richiamarlo all’ovile.

Dopo aver chiuso in anticipo la sua esperienza francese, il trequartista argentino viene seguito nel suo percorso di recupero dai sanitari nerazzurri. Potrebbe essere pronto per giugno. Intanto ha anche un nuovo numero di maglia: il 45.

Il giovane talento dell’Inter era stato ceduto in prestito al Marsiglia con opzione di acquisto fissata a circa 35 milioni di euro più bonus. Con De Zerbi, Carboni non è riuscito tuttavia a dimostrare il suo valore. Poche apparizioni, tutte non memorabili, e poi l’infortunio durante un allenamento con la Nazionale argentina. Un danno al legamento crociato.

Saltata l’opzione di acquisto

A causa di quell’infortunio, il Marsiglia non solo ha deciso di non attivare l’opzione di acquisto prevista nel contratto ma ha anche interrotto il prestito, capendo che il recupero del giocatore avrebbe richiesto diversi mesi. Di conseguenza, Valentin Carboni è tornato all’Inter, con la speranza di riprendersi al più presto e di tornare a giocare al livello che aveva mostrato prima dell’infortunio con la maglia del Monza.

Probabile che all’Inter abbiano deciso di concedergli un’occasione. Il ragazzo, se avrà recuperato, potrà giocare durante il Mondiale per Club che inizia a fine stagione. Dopodiché, in base al suo rendimento, si deciderà se trattenerlo a Milano o mandarlo a giocare altrove, a titolo temporaneo o definitivo.

Probabilmente con lui in rosa ci sarà anche un altro ex Primavera: Francesco Pio Esposito. I nerazzurri hanno infatti bisogno di rimpolpare il reparto avanzato, dato che verosimilmente Correa e Arnautovic si svincoleranno a fine giugno e non partiranno con il resto della squadra per il torneo in America.