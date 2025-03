Infortunio Thuram, tegola dalla Francia: annuncio UFFICIALE

Marcus Thuram non è ancora al top della forma: scatta l’allarme dalla Francia per le condizioni del bomber, c’è l’annuncio

L’Inter si gode la bella vittoria contro l’Atalanta, che ha permesso alla Beneamata di allunga sui bergamaschi e sul Napoli in vetta alla classifica, ma non ci sono solo buone notizie per il club nerazzurro. L’emergenza infortuni, infatti, continua e sta privando Simone Inzaghi di uomini fondamentali per una buona parte finale di stagione.

Contro gli orobici si è fermato Denzel Dumfries, che è stato anche mandato a casa dall’Olanda in attesa di nuovi esami. Dopo la sosta dovrebbero tornare Zalewski, Dimarco e Darmian, ma anche loro non possono essere al top della forma dopo i rispettivi stop muscolari.

Negli ultimi minuti, è scattato anche un nuovo allarme dalla Francia, quello relativo Marcus Thuram. Il francese si trascina da alcune settimane un fastidioso problema alla caviglia. Nelle ultime prestazioni è parso in crescita, ma è evidente che non sia per nulla al top della forma e stia giocando sul dolore – la corsa non è fluida e il suo gioco ne risente anche in zona gol. L’ultimo annuncio dalla Francia ha allarmato ulteriormente i tifosi.

La Francia spedisce Thuram a Milano: “Problema alla caviglia”

Delle condizioni di Thuram se n’era parlato anche negli scorsi giorni, proprio in merito alla convocazione della Francia. Il centravanti ha giocato contro Feyenoord e Atalanta e ha anche ben figurato, ma il suo problema fisico non è ancora del tutto risolto.

Per questo, la Nazionale – in accordo tra Didier Deschamps e lo staff medico – ha deciso di rispedirlo a casa per permettergli di recuperare al meglio con l’Inter. È arrivato poco fa l’annuncio ufficiale, in cui la Francia ha confermato il “problema alla caviglia sinistra” e ha augurato un felice recupero al suo attaccante, che quindi non ci sarà contro la Croazia.

Touché à la cheville gauche, @MarcusThuram est forfait pour la double confrontation face à la Croatie ❌ Bon rétablissement Tikus 💪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/DXMCcqFlTI — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 17, 2025

In realtà, non c’è da fare allarmismo: non dovrebbe esserci nessun nuovo problema, solo la volontà di preservare il ragazzo che non ha ancora recuperato al massimo. Per questo, Inzaghi si aspetta che lavori al meglio ad Appiano durante la sosta per averlo al top alla ripresa del campionato. E anche in vista del Bayern Monaco.