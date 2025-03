Può tornare all’Inter, sta convincendo tutti: costa 10 milioni

Si fa strada un pazzesco ritorno, così cambia il calciomercato dell’Inter in vista dell’estate: ha finalmente convinto tutti

La vittoria per 2-0 contro l’Atalanta lancia l’Inter verso il 21esimo Scudetto della sua storia. La squadra di Simone Inzaghi, non senza difficoltà, ha battuto i ragazzi di Gasperini portandosi a +3 sul Napoli a nove giornate dal termine del campionato.

Un momento importante per l’Inter che, in attesa di scendere in campo in Champions League contro il Bayern Monaco per coltivare anche il sogno europeo, deve per forza iniziare a programmare le prossime mosse. Il calciomercato, in attesa che la sessione estiva riapra ufficialmente i battenti, riserverà non pochi colpi in entrata: Beppe Marotta, in tal senso, è già pronto.

Almeno un nuovo attaccante, visto che Correa è certo di lasciare a parametro zero e che Arnautovic – pure lui in scadenza – potrebbe finire senza rinnovo la stagione. Allo stesso modo il presidente nerazzurro sta valutando un clamoroso ritorno che, proprio in avanti, potrebbe far contenti molti interisti.

Ritorno a sorpresa?

Si sa quanto Marotta sia attento alle finanze, particolarmente proiettato verso profili di alto livello che alle giuste condizioni economiche possono finire per arricchire (spesso a zero) il gruppo di Inzaghi. Poi, però, ci sono le eccezioni.

L’Inter potrebbe pensare al ritorno in maglia nerazzurra di Jens Odgaard, duttile trequartista di proprietà del Bologna che già in passato ha vestito – seppur per poco – la maglia dell’Inter. La dirigenza di Viale della Liberazione, alla ricerca dei nomi giusti per il gioco di Inzaghi, vede nel nazionale danese un’occasione da non lasciarsi scappare in vista dell’estate.

Odgaard era molto giovane quando nell’estate 2017 – aveva appena 18 anni – visse un anno tra alti e bassi con l’Under 19 nerazzurra. Poi l’addio, la cessione al Sassuolo ed una maturazione portata avanti lontano da Appiano Gentile. Lugano, Pescara, AZ Alkmaar ed infine Bologna. In Emilia è definitivamente esploso, fornendo prestazioni di altissimo livello domenica dopo domenica.

Odgaard all’Inter: la situazione

Adesso la dirigenza nerazzurra, che in quella posizione segue con enorme interesse pure Nico Paz del Como, può pensare al ritorno in nerazzurro di Odgaard. Stavolta, però, da protagonista.

10 milioni di euro potrebbero bastare per il classe ’99 che fino a questo momento ha avuto un ruolo cruciale nell’undici di mister Italiano, con 30 presenze all’attivo tra campionato e coppe, 6 gol e 3 assist vincenti. Un affare low cost che, tuttavia, arricchirebbe il reparto avanzato di Inzaghi, con un calciatore dalle caratteristiche al momento assenti nella rosa nerazzurra.

Odgaard, riscattato per poco più di 4 milioni la scorsa estate dall’AZ Alkmaar, ha uno stipendio decisamente alla portata dei nerazzurri. Attualmente il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2027, lo porta a guadagnare appena 600mila euro a stagione: una cifra che verrebbe più che raddoppiata in caso di ritorno a Milano. Staremo a vedere.