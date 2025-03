Sei partite senza Dumfries: infortunio serio, mazzata Inter

Siamo in attesa degli esami strumentali per il laterale nerazzurro: Inzaghi era fiducioso, lo staff medico lo è un po’ meno

La speranza è di recuperarlo per il derby d’andata di Coppa Italia, ma l’infortunio subito a Bergamo potrebbe essere più serio del previsto. Dopo la partita contro l’Atalanta di domenica scarso, Simone Inzaghi si è mostrato abbastanza positivo rispetto alla possibilità di poter recuperare presto Denzel Dumfries, spiegando che l’olandese avrebbe voluto anche evitare il cambio avvenuto nel secondo tempo dopo un duro contrasto di gioco.

L’Inter, in questo momento, ha un solo laterale di ruolo non infortunato: Carlos Augusto, l’autore del primo goal contro la Dea nell’ultima partita di campionato. Dimarco, Darmian e Zalewski sono ancora out. E anche Dumfries potrebbe star fermo più a lungo del previsto. Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, ha lanciato un vero e allarme sui possibili tempi di recupero del laterale olandese.

Come riferito dal giornalista, infatti, la botta rimediata a Bergamo contro l’Atalanta potrebbe aver interessato i flessori del giocatore. E, in quest’ottica, il problema potrebbe rivelarsi grave. Il telecronista paventa dunque una lesione di primo grado. Se tale interpretazione fosse confermata, Dumfries potrebbe star fuori per almeno tre settimane.

E a quel punto Simone Inzaghi sarebbe costretto a puntare su Pavard (che in carriera ha fatto molte volte il terzino destro) o su Bisseck (provato in quella posizione negli ultimi minuti di Atalanta-Inter). O, in alternativa, affidarsi a Matteo Darmian, che finora è stato sempre il sostituto principale di Dumfries sulla destra. Il problema è che l’ex Parma e Milan è ancora infortunato. Così come Zalewski, l’altro nome utile da poter schierare anche a destra.

La previsione di Trevisani: “Dumfries out per un mese“

“L’Inter ha veramente la possibilità di andare in fondo dappertutto“, ha dichiarato Trevisani, “ma c’è bisogno che non perda più calciatori, visto perché in realtà ha perso pure Dumfries contro l’Atalanta. Credo che starà fuori un bel pezzo. Se la lesione è di primo grado, almeno un mesetto. E se starà fuori un mesetto, salterà il derby di andata e la doppia sfida con il Bayern Monaco. Potrebbe tornare forse per il derby di ritorno”.

Molti interisti avevano accolto quasi con un sospiro di sollievo la notizia relativa al non impiego in nazione di Thuram con la Francia e Dumfries con l’Olanda. In realtà, di fronte a simili situazioni non c’è mai da sorridere. L’unico dato incoraggiante è il club avrà la certezza che per quindici giorni i due acciaccati potranno curarsi anziché giocare e peggiorare le cose.

Riguardo a Thuram, la speranza è che la caviglia necessiti appunto solo un po’ di riposo. Per Dumfries, invece, solo gli esami previsti nelle prossime ore chiariranno l’entità dell’infortunio. Le prime indicazioni non sono del tutto positive: lo stop potrebbe anche essere più esteso rispetto ai quindici giorni di pausa previsti prima del ritorno in campo. Di conseguenza, sarà complicato vederlo in campo contro l’Udinese il 29 marzo.

Chi resta a Milano

Inzaghi spera in un rientro per la sfida contro il Milan di Coppa Italia del 2 aprile o per la trasferta di Parma del 5. Nella peggiore delle ipotesi, l’olandese potrebbe perdere in tutto sei partite, stando fuori più di un mese.

Il tecnico nerazzurro ha accordato ai giocatori rimasti a Milano un riposo extra, anche perché Appiano Gentile è attualmente a disposizione della nazionale italiana allenata da ct Spalletti. Tra qualche giorno, dunque, Inzaghi ricomincerà a lavorare con un gruppo ristretto di giocatori, dei quali molti ancora infortunati.

Sono integri i due portieri Sommer e Martinez. In difesa, l’unico a disposizione è Acerbi, mentre de Vrij è ancora in infermeria. Dei laterali l’unico pronto è Carlos Augusto. Mentre Darmian, Dimarco, Zalewski e Dumfries sono out. Il più vicino a recuperare è Darmian. Zielinski, a centrocampo, non recuperabile dopo la sosta. Mkhitaryan è in forma. In attacco c’è Correa. Thuram deve riposare.