Ausilio ha trovato il nuovo Haaland: più gol che partite giocate

Piero Ausilio si è messo sulle tracce del nuovo Haaland per la prossima stagione: ha già più gol che partite giocate in campionato

La sosta per le nazionali servirà anche a programmare il futuro sul calciomercato e per l’Inter vuol dire anche pensare al suo attacco. Il reparto offensivo ora è composto da due pesi massimi come Marcus Thuram e Lautaro Martinez, una coppia che quando è in forma ha pochi eguali in Europa.

Allo stesso tempo, è sulle alternative che Marotta e Ausilio devono continuare a lavorare, a caccia dei colpi giusti per rinforzare la rosa. Gli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa sembrano sempre più probabili a parametro zero al termine della stagione e anche la posizione di Mehdi Taremi è finita in bilico dopo un’annata di parecchio al di sotto delle aspettative.

L’intenzione di Oaktree, in accordo con la dirigenza, è cercare un bomber di primo piano che possa alternarsi con la coppia titolare e mettere addirittura in difficoltà l’allenatore nelle scelte. Diversi nomi sono finiti nella lista del club, con la certezza che debba trattarsi di un calciatore di prospettiva e in grado di portare in dote un numero di gol importante.

L’Inter punta Biereth: Inzaghi aspetta il nuovo Haaland

Nelle scelte del tecnico di Piacenza, manca un centravanti alto e strutturato fisicamente, con qualità d’area di rigore e un po’ diverso da Lautaro e Thuram. Il nome giusto potrebbe essere quello di Mika Biereth, accostato già da molti a Erling Haaland. Dopo aver fatto molto bene con lo Sturm Graz, si è trasferito al Monaco, che l’ha pagato ben 13 milioni di euro.

Si tratta di un investimento importante per un ragazzo di 22 anni, che ancora doveva prendere confidenza con il grande calcio europeo. Si è rivelata, però, una scelta parecchio azzeccata, dato che nelle prime nove partite in Ligue 1 ha già messo a segno 11 gol e due assist.

I numeri sono straordinari, ma anche le movenze e lo stile di gioco sembrano adattarsi alle grandi realtà europee. Il danese è finito sulla lista dell’Inter, e per il momento si tratta di un’idea complicata da realizzata. È arrivato da poco al Monaco e per strapparlo ai francesi potrebbero già servire 30-35 milioni di euro. Certo, tra poco tempo la sua valutazione potrebbe anche raddoppiare rispetto a quella attuale se dovesse continuare a fare così bene agli ordini dei francesi.