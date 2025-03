Inter, Conte si vendica sul mercato: “Quasi fatta col Napoli”

A Napoli temono che Conte sia vicino ad abbandonare la nave: De Laurentiis punta a trattenerlo con acquisti mirati sul mercato

Senza Scudetto, Antonio Conte potrebbe dire subito addio al club azzurro. In tanti hanno già notato dei segnali preoccupanti. Il tecnico salentino dà prova di essere poco soddisfatto dalla società. E, come sua abitudine, si è in più occasioni lagnato di mancanze. Probabile che, dopo la cessione di Kvaratskhelia, si aspettasse un mercato di riparazione all’insegna di grandi colpi.

Conte ha anche ripetuto, e più volte, di non aver avuto in dote dal presidente una squadra in grado di competere per lo Scudetto, lasciando dunque intendere di aver compiuto finora una mezza impresa portato il Napoli così alto in classifica. Il salentino si è anche lamentato più o meno velatamente di strutture e gestione dirigenziale. L’amaro pareggio contro il Venezia ha di fatto allontanato il Napoli dalla vetta. Ciononostante l’ambiente crede ancora nella vittoria finale. E di certo ci crede anche Conte.

Lo score delle ultime giornate è un po’ avvilente: solo 6 punti totali. Ma con la sosta per le nazionali l’allenatore può recuperare Neres e riproporre il 4-3-3 con cui la sua squadra si è espressa meglio. Intanto non è facile capire l’attuale posizione di De Laurentiis. Il produttore cinematografico è soddisfatto di Conte?

De Laurentiis punta sul mercato per trattenere Conte

Finora il presidente del Napoli è stato bravissimo a intercettare grandi allenatori, portandoli all’ombra del Vesuvio in momenti critici o di apparente appannamento. Lo ha fatto con Benitez, Ancelotti, Spalletti e poi con lo stesso Conte.

Con tutti, però, ha litigato dopo pochi mesi. E anche ora l’impressione è che De Laurentiis abbia subodorato puzza di bruciato. Come sempre ha fatto in passato, anche stavolta potrebbe aver intuito per tempo che l’investimento sta per trasformarsi in un peso o in un limite. Di conseguenza, potrebbe essersi stancato anche di Conte e delle sue pretese. Dopotutto, parliamo di un allenatore cui versa quasi 10 milioni di ingaggio fra parte fissa e bonus.

Intanto, giunge notizia di un colpo in entrata per il Napoli. De Laurentiis avrebbe infatti quasi chiuso per il classe 2004 dell’Empoli Marianucci, un giocatore che interessava anche all’Inter. La notizia è arrivata dall’agente del difensore.

Marianucci al Napoli: le cifre

Sembra dunque praticamente fatta col Napoli. Luca Marianucci, seguito a lungo dall’Inter, è uno dei difensori che a gennaio Conte aveva segnalato a De Laurentiis e a De Sanctis per ovviare all’assenza per infortunio di Buongiorno. I partenopei hanno dunque avviato una trattativa con l’Empoli che sembra essersi chiusa nelle scorse ore.

L’agente del giovane, Mario Giuffredi, è lo stesso di Pio Esposito (un altro giovane inseguito da Conte), ed è da sempre in buoni rapporti con De Laurentiis. “Abbiamo trovato un accordo con il Napoli e i due club si sono accordati sulla cifra. È fatta”, ha confermato a TMW l’agente. Proprio il procuratore ha ammesso nelle scorse ore che l’affare è quasi chiuso col Napoli e che, quindi, il giovane difensore giocherà in Campania nella prossima stagione. Empoli e Napoli hanno già trovato l’accordo per il trasferimento di Luca Marianucci dalla Toscana a Napoli per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

All’Inter il ragazzo piaceva per la sua velocità e per la sua abilità nell’impostare. Anche se tatticamente ha ancora molto da imparare, fisicamente e tecnicamente il giovane ha già mostrato di essere un ottimo profilo. Non è tuttavia l’acquisto in grado di convincere Conte a rimanere al Napoli. Servono un altro centrale (Solet dell’Udinese?), un esterno d’attacco e una punta.