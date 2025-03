L’Inter offre 4 milioni, l’affare è ad un passo dalla chiusura

L’Inter è pronta a chiudere l’affare con lo sconto. Dopo Sucic, ecco chi potrebbe essere il secondo colpo di mercato dei nerazzurri

Pausa di campionato con le indiscrezioni di mercato che tornano d’attualità in attesa della ripresa della Serie A, fissata per il weekend del 29 e del 30 marzo.

Non mancano, ovviamente, i rumors sull’Inter. Sono arrivate altre conferme sull’interessamento concreto dei nerazzurri per Santiago Castro del Bologna. E’ lui il principale obiettivo per rinforzare l’attacco in vista delle sicure cessioni di Arnautovic e Correa a scadenza di contratto. Per la difesa, invece, l’Inter sta seguendo con grande attenzione le prestazioni di Oumar Solet dell’Udinese sul quale è forte la concorrenza del Napoli.

A centrocampo è già arrivato Petar Sucic. Il croato potrebbe aggregarsi all’Inter già in occasione del Mondiale per Club, intanto, è tornato in campo anche con la Nazionale. Il c.t. Dalic lo ha schierato nella ripresa nel match di andata del quarto di finale di Nations League vinto dai balcanici contro la Francia (2-0). Dopo Sucic, l’Inter potrebbe chiudere presto un altro colpo di mercato già prima del finale di stagione.

L’Inter vuole tenerlo, possibile chiusura a 4 milioni

Si tratta del possibile riscatto di Nicola Zalewski. L’esterno polacco ha disputato tre spezzoni di partita con l’Inter prima di infortunarsi al polpaccio. Pochi minuti che sono stati comunque convincenti, soprattutto nel Derby con il Milan dello scorso 2 febbraio quando l’ex Roma è stato mandato in campo da Inzaghi poche ore dopo il suo arrivo in nerazzurro. L’impatto con San Siro è stato positivo e l’assist di petto a De Vrij per il gol dell’1-1 contro il Milan ha fatto subito entrare Zalewski nelle grazie dei tifosi.

L’esterno polacco è in prestito in nerazzurro dalla Roma con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. L’Inter sembra intenzionata a esercitarlo magari con un piccolo sconto sulla valutazione (fino a 4 milioni), considerato che Zalewski non dovrebbe rientrare nei piani della Roma che aveva provato a cederlo a titolo definitivo al Galatasaray e all’Olympique Marsiglia prima dell’irruzione dei nerazzurri in cerca di un sostituto di Tajon Buchanan.

L’esterno canadese è al Villarreal, anche lui in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Finora, Buchanan ha totalizzato cinque presenze con la sua nuova squadra, di cui una sola da titolare nella sconfitta interna (1-2) contro il Real Madrid. Al momento, non c’è certezza che il Villarreal possa esercitare l’opzione di acquisto a titolo definitivo. Dovesse tornare all’Inter, Buchanan potrebbe essere comunque nuovamente ceduto, stavolta a titolo definitivo, per lasciare spazio proprio a Zalewski. Il polacco ora è in netto vantaggio per diventare stabilmente l’alternativa a Dimarco e Carlos Augusto sulla fascia destra, soprattutto se la Roma dovesse accettare una possibile offerta al ribasso per il suo riscatto.