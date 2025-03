Via un altro anno, l’Inter lo cede in prestito in Serie A

Marotta è pronto a metterlo sul mercato, via alla cessione in prestito: lascia l’Inter per rimanere un anno in Serie A

La stagione nerazzurra si sta mettendo decisamente sui binari giusti. Il successo sull’Atalanta ed il contemporaneo pareggio del Napoli contro il Venezia hanno portato l’Inter di Simone Inzaghi ad un distacco netto in classifica.

Ora, in ottica Scudetto, la volata da qui alle prossime settimane sembra poter agilmente favorire i nerazzurri che – tra le altre cose – non hanno intenzione di accantonare né la Coppa Italia contro il Milan né la Champions, dove sarà il Bayern Monaco a fronteggiare i campioni d’Italia in carica.

Dal campo al calciomercato, la dirigenza di Viale della Liberazione sa bene dove e come migliorare un gruppo che ha sì dimostrato di essere forte come pochi ma che allo stesso tempo – in momenti determinanti dell’annata – ha anche mostrato segnali di cedimento in determinate zone del campo.

Inter, pronto l’addio: futuro in Serie A

La difesa in primo piano, reparto che dovrà fare i conti con l’età di alcuni dei suoi protagonisti. Acerbi e Darmian, in primis, ma anche lo stesso de Vrij semmai l’ex centrale della Lazio decidesse di rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con la società di Oaktree.

Ecco quindi che – in attesa di provare a puntare ad almeno un difensore di peso per la prossima stagione – Beppe Marotta ha già praticamente decretato (di nuovo) l’addio di un talento assoluto che a Milano fatica a trovare spazio. Si parla di Tomas Palacios, difensore argentino arrivato la scorsa estate dall’Independiente Rivadavia per 6,5 milioni di euro.

Nei suoi primi mesi di esperienza in Italia Palacios non ha praticamente mai messo piede in campo, motivo per il quale nella più recente sessione invernale di calciomercato il classe 2003 ha fatto le valigie e si è trasferito al Monza in prestito fino al termine dell’attuale stagione. Una soluzione, evidentemente, temporanea.

Palacios in Serie A: ecco chi lo vuole

Con i brianzoli che vivono una situazione di classifica decisamente complicata e la dirigenza nerazzurra che vuole dare a Palacios modo di giocare ed essere protagonista, con continuità, in Italia, sta già prendendo una nuova soluzione per l’estate 2025.

Si tratta del Genoa, club con la cui dirigenza i rapporti sono eccellenti dopo l’arrivo ad Appiano Gentile di Josep Martinez. Sembrerebbe, infatti, che la società ligure possa effettivamente finire per accogliere Palacios per la stagione 2025/26, in prestito, puntando forte sul talento sudamericano che a 21 anni potrebbe trovare la sua dimensione ideale e adattarsi finalmente al calcio italiano.

Palacios fino a questo momento ha racimolato 7 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 302′ in campo. Briciole rispetto alla possibilità di brillare con la maglia rossoblù, dalla prossima estate. In Brianza Palacios, sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2029, guadagna attualmente 600mila euro a stagione.