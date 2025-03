Alza la coppa e viene all’Inter: affare in Premier League

Ha alzato una coppa storica per il Newcastle, ma il suo futuro può essere all’Inter: nuovo affare in Premier League per i nerazzurri

Tutta l’Inter è concentrata su un finale di stagione che sembra infinito, dato che dopo campionato, Coppa Italia e Champions League ci sarà da pensare anche al Mondiale per club, la nuova competizione che potrebbe portare in dote prestigio e molti milioni nelle casse dei nerazzurri.

La Beneamata poi potrà pensare concretamente al suo futuro, anche per quanto riguarda il calciomercato. L’Inter ha in programma un restyling importante a centrocampo, che più che i titolari riguarderà soprattutto le seconde linee. Infatti, Kristjan Asllani non è più sicuro della sua permanenza nelle prossime stagioni, anzi se dovesse arrivare un’offerta importante per il suo cartellino, l’Inter la prenderebbe seriamente in considerazione.

Con un incasso tra i 25 e i 30 milioni di euro, i nerazzurri possono pensare di acquistare un profilo un po’ diverso in quella zona di campo. Più che un regista puro, si cerca un calciatore che possa abbinare qualità e quantità in mezzo al campo, in modo da blindare anche la difesa in determinate partite. Per svolgere al meglio questo compito, si guarda ancora una volta in Premier League, ma per un talento tutto da formare e le cui qualità potrebbero brillare nel campionato italiano.

L’Inter tenta il colpo dal Newcastle: piace Miley

Ha solo 18 anni, ma Lewis Miley si sta ritagliando un ruolo importante per il Newcastle del futuro. Nonostante le tante alternative che hanno i bianconeri in quella zona di campo, a partire da Sandro Tonali, il talento nato a Stanley ha già giocato 8 volte in Premier League, soprattutto spezzoni di gara, mettendo a segno anche un gol.

La sua caratteristica principale è un’evidente fisicità che mette al servizio della squadra e ancora con un corpo tutto da strutturare. È alto 190 centimetri e l’Inter potrebbe completare il suo percorso muscolare, ritrovandosi un calciatore abile in copertura, nella copertura del pallone e anche nel giro palla.

Per tutti questi motivi, la sua valutazione è già salita oltre i 20 milioni di euro, ma si tratta comunque di un investimento possibile per i nerazzurri, soprattutto se Asllani dovesse andare via. Inzaghi potrebbe decidere di impostarlo in quella zona di campo, ma potrebbe utilizzarlo anche da mezzala. Per questo, il suo arrivo sarebbe un gran colpo per l’Inter. Si è tolto anche la soddisfazione di alzare al cielo la Carabao Cup, vinta dal Newcastle ai danni del Liverpool: si tratta del primo trofeo dopo 70 anni di astinenza.