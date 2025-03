Bonny-Inter, nuova idea di Ausilio: cambia la formula | INTERLIVE

Ange-Yoan Bonny è uno degli ultimi nomi emersi per l’attacco dell’Inter: la possibile formula del trasferimento con il Parma

Si sa da tempo che l’Inter dovrà ristrutturare in maniera importante l’attacco la prossima estate. Gli addii di Correa e Arnautovic a parametro zero sono concordati da tempo e il rendimento di Mehdi Taremi non sta convincendo del tutto la dirigenza, nonostante l’iraniano sia sempre stato protetto e aspettato, almeno pubblicamente.

La sensazione è che Marotta e Ausilio cercheranno di portare a termine due colpi che potrebbero migliorare ulteriormente la finalizzazione della squadra e dare fiato a Lautaro e Thuram, che resteranno i titolari assoluti nel reparto. Con tutte le partite da giocare e i trofei che l’Inter non vuole lasciare per strada servono delle alternative di primo piano e che abbiano caratteristiche un po’ diverse rispetto al Toro e all’ex Borussia Monchengladbach.

Negli ultimi giorni si stanno facendo tanti nomi, e tra questi è spuntato quello di Bonny del Parma. Il 21enne non è stato molto costante in questa stagione con i gialloblù, ma ha qualità fisiche evidenti che in una big potrebbero essere molto utili. In tanti lo paragonano a Lukaku per caratteristiche, per cui l’Inter avrebbe nuove soluzioni offensive da sfruttare, anche a gara in corso.

La verità su Bonny all’Inter: si fa solo in un caso

Ci sono dei pro, dunque, alla chiusura dell’affare, ma anche dei contro. Il francese aveva perso il posto visto un rendimento sotto porta piuttosto insufficiente e sembra ancora da mettere alla prova in Serie A in un club con obiettivi meno importanti rispetto a quelli dell’Inter.

Secondo quanto risulta a Interlive.it, il suo è uno dei tanti profili monitorati, ma la dirigenza è ancora lontana dal presentare una vera e propria offerta al Parma e accelerare l’operazione. I nomi di Lucca e Santiago Castro sono più caldi e resta uno spiraglio aperto anche per Jonathan David, fino a quando non chiuderà con un’altra big europea.

Inoltre, l’unica formula che renderebbe possibile l’acquisto di Bonny è un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Parma spingerebbe per l’obbligo, ma siamo ancora lontani da questo tipo di discorsi. Per ora va certificato un timido interesse, piuttosto lontano dal trasformarsi in un matrimonio concreto.