Gli agenti chiamano l’Inter: colpo a sorpresa dal Borussia Dortmund

L’Inter inizia a vagliare il calciomercato internazionale ed è spuntata una nuova opportunità dal Borussia Dortmund: colpo a sorpresa

Quando l’Inter chiama, è difficile per qualsiasi calciatore dire di no, ma quando a chiamare sono altri, allora possono aprirsi nuove opportunità interessanti sul calciomercato. Da diverso tempo non si verificano dei colpi diretti tra i nerazzurri e il Borussia Dortmund, nonostante i gialloneri abbiano uno dei migliori serbatoi di talenti sulla scena internazionale.

Il loro dna è quello di coltivare le qualità dei giovani che hanno a disposizione e lo stanno facendo anche in questa stagione, anche a costo di doverci rimettere per qualche trofeo, visto che alla lunga l’inesperienza si paga. La strategia è identitaria e non cambierà anche nel prossimo futuro, piuttosto potrebbero essere alcuni dei calciatori più esperti o nel pieno della carriera a lasciare la Bundesliga e trovare una nuova sistemazione in Europa.

Le scelte in uscita dei tedeschi potrebbero trovare un terreno piuttosto fertile con i nerazzurri sul calciomercato. Infatti, un difensore sembra pronto a lasciare il club a fine stagione e potrebbe trattarsi di una nuova idea piuttosto interessante anche per l’Inter.

Dal Borussia Dortmund all’Inter: occhio a Sule

Niklas Sule fino a qualche anno fa era considerato uno dei migliori calciatori in assoluto nel suo ruolo. È abile a piazzarsi nel cuore della difesa a svettare sugli avversari grazie a una fisicità straripante – è alto quasi due metri – e alla sua grande abilità in marcatura e nel gioco aereo.

Dopo le esperienze ai massimi livelli in Germania con le maglie di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, però, si è un po’ perso. In questa stagione, non è affatto un protagonista del club giallonero, anzi ha totalizzato solo otto presenze in campionato, di cui molte neppure da titolare e senza lasciare il segno.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e potrebbe lasciare i gialloneri a prezzo di saldo, sempre a patto di sbarcare in un’altra delle maggiori big europee. Per questo, gli agenti o gli intermediari potrebbero mettersi in contatto con l’Inter e offrirgli il suo cartellino, viste le necessità dei nerazzurri proprio in quella zona di campo.

Ora la sua valutazione si è abbassata e potrebbe arrivare per circa 8-10 milioni di euro, ma l’affare resta piuttosto complicato da portare a termine. Infatti, l’Inter cerca un profilo diverso, più giovane e che potrebbe aumentare la sua valutazione, con un nome in prima fila su tutti gli altri.