Inter, hanno squalificato Zanetti: “Ridicolo è a dir poco”

Dura sanzione da parte dei tifosi rivali e dalla stampa nei confronti del vicepresidente dell’Inter, per i presunti rapporti nel caso Curva Nord. Botta e risposta continuo, Barzaghi e la moglie De La Fuente in sua difesa

A distanza di mesi dalle prime informazioni raccolte sul caso Curva Nord ed una ventina di giorni dopo l’avvio del processo a carico degli imputati, sono spuntate nuove accuse nei confronti dell’ex capitano e vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti.

Quest’ultimo, sebbene non sia mai stato di fatto preso in esame dalla Procura per una mancanza effettiva di prove sul coinvolgimento della società nelle azioni illegali intraprese dagli ex esponenti del tifo organizzato nerazzurro, era già stato ascoltato dai PM tempo addietro. Giusto per rilevare, come da prassi, la presenza di eventuali intimidazioni o ricatti di cui il dirigente argentino sarebbe potuto diventare parte lesa.

Tuttavia, il fatto stesso che il suo nome fosse finito all’interno della lista degli individui, al pari di Simone Inzaghi e altri calciatori dell’Inter, autori delle disposizioni bonarie per la Procura di Milano, ha montato ugualmente un polverone enorme attorno alla sua immagine.

Tanto grande da esser stato spesso oggetto di cattive interpretazioni, travisamenti e addirittura accuse gratuite da parte di molti esponenti delle tifoserie rivali. Non ultima quella portata avanti dal conduttore Massimo Giletti, all’interno del programma ‘Lo stato delle cose’ in onda su Rai 3 qualche giorno fa. A questa si sono però contrapposte molte puntualizzazioni.

Zanetti e il saluto che insospettisce Giletti, tante risposte in sua difesa: “Di video simili ne fa in continuazione”

Il giornalista aveva mostrato un video all’interno del quale si nota Zanetti alle prese con un messaggio di saluti indirizzato ad Aurora Spanò, pubblicato sulla propria pagina social da Antonio Bellocco, ex capo ultrà della Curva Nord e figlio della destinataria, assassinato nell’ottobre di due anni fa.

Seguendo il filo logico di tale ricostruzione, Giletti ha presunto che il vicepresidente avrebbe potuto avere un qualche tipo di relazione con la famiglia Bellocco. Eppure un semplice saluto è troppo poco, per arrivare a conclusioni tanto pesanti.

Perché, come sottolineato sui social dal collega Marco Barzaghi in una raccolta di video, Zanetti è solito salutare chiunque, indistintamente, dall’alto di una grande disponibilità e una spiccata empatia che da sempre lo hanno contraddistinto. “Bastano pochissime immagini a disposizione per far cadere tutto ciò che ha montato il signor Giletti su Javier Zanetti”, si legge nel vecchio post.

Alle parole di Barzaghi sono seguite anche quelle di Gianfelice Facchetti, il quale chiede un esposto immediato, ma soprattutto quelle recenti della moglie di Zanetti, Paula De La Fuente.

“Di questi video potrei inviartene altre migliaia. Come al solito, il marcio vende sempre. Quando invece si fanno le cose per bene, nessuno le nota. Ho letto e sentito tante di quelle falsità che ormai non commento più. Questo video poi… è davvero ridicolo!“, ha ammesso con un compostezza lady Zanetti.