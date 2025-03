L’Inter non molla il nuovo Modric: è l’alternativa a Nico Paz

L’Inter vuole regalarsi almeno un colpo importante a centrocampo: si insiste per un affare in Croazia, è l’alternativa a Nico Paz

È già arrivato Sucic, colpo che l’Inter si godrà a partire dalla prossima stagione, ma i cambiamenti a centrocampo per la Beneamata non sono finiti qui e dipenderanno soprattutto dalle uscite. L’Inter del club è confermato i big che stanno facendo molto bene nelle ultime stagioni, ma qualcosa potrebbe muoversi per quanto riguarda le alternative.

Il futuro di Davide Frattesi in nerazzurro è sempre più incerto: dopo i tanti rumors a gennaio su un possibile trasferimento alla Roma o in Premier League alla ricerca di maggiore minutaggio, il suo trasferimento potrebbe sbloccarsi in estate. E occhio anche alla posizione di Kristjan Asllani: il regista albanese non sta avendo la crescita che ci si aspettava, e se arrivasse un’offerta da 25-30 milioni potrebbe essere ceduto.

L’Inter ha voglia di cercare l’erede di Mkhitaryan, un profilo giovane che completi uno dei migliori reparti d’Europa e il primo nome sulla lista resta Nico Paz. Le cose per l’argentino, però, si stanno complicando vista la base di accordo tra Como e Real Madrid per trattenere il ragazzo in Lombardia almeno per un’altra stagione. Come alternativa c’è Arda Guler, ma un altro profilo importante potrebbe arrivare ancora dalla Croazia.

L’Inter punta Baturina: il nuovo Modric per il centrocampo

Martin Baturina è un nome di cui vi abbiamo già parlato per il centrocampo dell’Inter. Si tratta di un calciatore di grande qualità, abile nel possesso palla nello stretto e nel dribbling, sempre con la palla incollata al piede destro. Ha grande visione di gioco e un tiro preciso e potente dalla distanza, il suo marchio di fabbrica.

L’Inter lo segue da tempo ed è un colpo che rientrerebbe del tutto nei parametri di Oaktree. Ha già realizzato 4 gol e 7 assist in questa stagione e sarebbe perfetto come mezzala al posto di Mkhitaryan. Va verificato l’adattamento al campionato italiano, ma il suo percorso con la Nazionale croata lascia ben sperare per il futuro di un talento cristallino.

Al momento non si è andati oltre il semplice interesse, ma la valutazione di Baturina è ferma sui 20 milioni di euro, una cifra abbordabile per una gemma da svezzare e da limare anche sotto il profilo della fase difensiva in Serie A.