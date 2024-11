L’Inter segue il nuovo Modric: intreccio con il Real Madrid | ESCLUSIVO

L’Inter è pronta a piombare sull’erede di Luka Modric: può arrivare in nerazzurro grazie a un intreccio con il Real Madrid

Diverse big europee sono alla ricerca di colpi importanti a centrocampo per migliorare la qualità della squadra. Se fino a questo momento per il Real Madrid non era affatto un grande problema, visti tutti i calciatori a disposizione di Carlo Ancelotti, in questa stagione i Blancos hanno denunciato delle mancanze dopo il ritiro di Toni Kroos.

Il tedesco era un punto di riferimento essenziale per gli spagnoli, ma ora ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ciò ha anche aumentato il tempo di Luka Modric in campo. La carta d’identità del croato, però, richiede la ricerca di un erede di primo piano e le Merengues sembravano averlo trovato in Martin Baturina.

Stiamo parlando di un super talento di 21 anni, che è molto bravo nella conduzione del pallone, riesce a offrire di continuo assist ai compagni e sta trascinando anche la Dinamo Zagabria, a furia di grandi giocate. In 11 partite ha messo a segno un gol e cinque assist ed è anche riuscito a entrare stabilmente nel giro della Nazionale croata. In patria ci sono grandi speranze su di lui, tanto che da molti viene considerato il nuovo Modric.

Niente Real Madrid per Baturina: spunta anche l’Inter

Baturina è stato cercato a lungo dalla Fiorentina la scorsa estate, ma non se n’è fatto nulla. Ora ci ha pensato proprio il Real Madrid, proponendo al ragazzo un lungo contratto, ma soprattutto un prestito biennale in un altro club della Liga. Proprio questa condizione ha fatto saltare il banco, con il centrocampista che preferisce restare in Croazia, almeno per il momento.

Su di lui ci sono anche Barcellona, Manchester United e Atletico Madrid, pronti a darsi battaglia per un talento che sta crescendo parecchio e che può giocare indifferentemente da centrocampista centrale o da trequartista. In realtà, però, bisogna inserire un altro top club sulle tracce del ragazzo.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da ‘InterLive.it’, infatti, il club nerazzurro segue con grande attenzione il calciatore e potrebbe tentare un affondo nei prossimi mesi. Uno degli obiettivi di Oaktree è ringiovanire la rosa e l’acquisto di Baturina andrebbe proprio in questa direzione. La valutazione del ragazzo, però, è già salita a 20 milioni di euro.