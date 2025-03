Svolta per il futuro di Acerbi: cancellati tre dei migliori al mondo

Francesco Acerbi è in crescita dopo gli infortuni della prima parte di stagione: ha cancellato tre dei migliori al mondo

Fino a qualche settimana fa, il futuro di Acerbi con la maglia dell’Inter era dato da molti come incerto, anzi la sua esperienza a Milano sembrava agli sgoccioli. Ora, però, qualcosa sembra cambiato. La strategia adottata dai nerazzurri è praticamente la stessa per tutti i contratti in scadenza.

Infatti, Marotta e Ausilio hanno deciso di rinnovare gli accordi, soprattutto in vista del Mondiale per club che si svolgerà dopo il 30 giugno, ma con una clausola che permette alla Beneamata di rescindere gli accordi prima dell’ultimo anno previsto, tramite il pagamento di una penale.

Acerbi sembrava uno dei calciatori maggiormente interessati da questo tipo di ragionamento, anche perché la sua carta d’identità non è più così verde e soprattutto per via della pubalgia e poi di diversi infortuni muscolari che hanno interessato il difensore centrale nella prima parte di stagione.

Acerbi può restare all’Inter: svolta nel 2025

Una volta superati gli stop fisici, Acerbi è diventato un elemento inamovibile per l’Inter. Simone Inzaghi lo considera ancora il titolare in quella zona di campo e l’ha dimostrato affidandosi a lui in alcune delle partite decisive finora in questa stagione, tra cui anche quella contro l’Atalanta.

E l’ex Lazio ha risposto ancora una volta presente, non facendo toccare pallone a Retegui e limitando parecchio il gioco degli orobici. Come scudo centrale nella difesa a tre, è difficile trovare un profilo migliore di lui. Contro il Napoli ha annullato Romelu Lukaku, uno che spalle alla porta è veramente difficile da spostare.

E lo stesso aveva fatto in finale di Champions League contro Erling Haaland, probabilmente il miglior centravanti puro al mondo in questo momento. A questo punto, Acerbi potrebbe restare ancora per un’altra stagione e fare da chioccia al giovane che arriverà in quel ruolo, insegnandogli i trucchi del mestiere. D’altronde in pochi li conoscono meglio di lui.