Inzaghi in nazionale, colpo di scena sul futuro del tecnico

Il tecnico piacentino, già lusingato dalle offerte delle big inglesi, potrebbe prendere una decisione clamorosa: si guarda al futuro

Messo realmente in discussione solo nell’inverno del 2023, quando la sua Inter uscì con troppo anticipo dalla lotta Scudetto per colpa di un numero eccessivo di sconfitte in campionato, Simone Inzaghi ha sempre trovato il modo, da quando è alla Pinetina, di alzare un trofeo a fine stagione. Anzi due, visto che finora il bilancio parla di sei titoli equamente distribuiti in tre stagioni piene di matrimonio coi colori nerazzurri.

La ciliegina sulla torta, ovviamente, è stato il Tricolore della passata stagione. Il ventesimo scudetto della storia della Beneamata. Quello della stella. Conquistato, e con largo anticipo, per di più grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Milan nella stracittadina di San Siro. Una gioia indimenticabile, che però potrebbe addirittura essere superata da quella che l’attuale stagione potrebbe portare in dote.

L’Inter, si sa, è ancora in corsa su tre fronti. Tra gli addetti ai lavori, ma forse anche sui campi di Appiano Gentile, si inizia a parlare addirittura di Triplete. Sarebbe un’impresa clamorosa, tra le più grandi di tutta la storia nerazzurra. Insomma, il condottiero di una rosa abilmente costruita da Marotta ed Ausilio, sta compiendo un capolavoro. Se ne sono accorti in Inghilterra, con diversi corteggiamenti provenienti dalle big in crisi, ma il valore dell’allenatore è più che rinomato ovviamente anche all’interno dei vertici federali. La pazza idea potrebbe portare ad un avvicendamento clamoroso.

Inzaghi al posto di Spalletti: affascinante scenario

Proprio mentre la dirigenza nerazzurra sta trattando il rinnovo del fratello di Filippo Inzaghi fino al 2027 – l’accordo attuale scade a giugno 2026 – un’indiscrezione squarcia la settimana in cui il campionato è fermo. Simone potrebbe essere tentato dall’avventura sulla panchina della Nazionale italiana al posto di Luciano Spalletti.

Legato all’Italia da un contratto a 2,8 milioni a stagione fino a tutto il 2026, il tecnico toscano ha come obiettivo primario quello di riportare gli Azzurri ai Mondiali dopo la mancata partecipazione alle ultime due edizioni. Quella di Russia 2018 e di Qatar 2022.

Il compito dell’ex tecnico della stessa Inter, nonché di Napoli e Roma, potrebbe esaurirsi con la kermesse iridata che finirà a luglio del 2026. Per la sua successione è ora spuntato il nome di Simone Inzaghi, che potrebbe chiudere il suo ciclo all’Inter dopo cinque anni di successi, fermo restando che i titoli dell’ultimo ipotetico biennio andrebbero ancora conquistati sul campo.