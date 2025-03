Dumfries ko, tegola per Inzaghi: si allungano i tempi di recupero

Le condizioni di Denzel Dumfries tengono in ansia l’Inter in questa fase della stagione: altra tegola per Inzaghi, tempi di recupero lunghi

L’Inter non può permettersi errori in una fase della stagione in cui fermarsi può portare gravi danni per tutte le competizioni in cui i nerazzurri sono in ballo. Simone Inzaghi sta pian piano uscendo dall’emergenza che riguarda gli esterni di centrocampo, con i recuperi fondamentali di Darmian, Dimarco e Zalewski. Ma sempre in quella zona di campo, ha dovuto apprendere un nuovo stop importante per le dinamiche in casa nerazzurra.

Contro l’Atalanta, infatti, si è fermato Denzel Dumfries: l’olandese era uno degli uomini più in forma in casa Inter, abile nel macinare i chilometri sulla fascia destra con fisicità straripante e trovare la via del gol con grande continuità. Le sue reti sono state fondamentali per il percorso nerazzurro fino a questo momento in tutte le competizioni, ma la Beneamata dovrà fare a meno di lui per diverse partite dalla ripresa dopo la sosta per le nazionali.

Il suo infortunio muscolare è stato confermato anche dopo gli esami, per cui non ci sarà sicuramente contro l’Udinese. Non solo, perché nelle ultime ore circolano tempi di recupero diversi rispetto a quelli di una settimana fa e si tratta di uno stop pesantissimo per gli impegni che ha in calendario l’Inter.

Infortunio Dumfries: quando può tornare e quante partite salta

Detto dell’Udinese, Dumfries non ci sarà sicuramente anche per l’impegno contro il Milan in Coppa Italia in programma il 2 aprile. C’è anche un’altra certezza: non recupererà per la successiva partita di campionato contro il Parma, altro snodo importante della lotta scudetto con il Napoli.

Non solo, perché la notizia delle ultime ore è che l’olandese è ad altissimo rischio forfait anche per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Inizialmente si pensava che potesse recuperare proprio per uno dei match più importanti della stagione, ma le ultime notizie non sono per nulla rassicuranti in tal senso.

È probabile, invece, che l’olandese venga preservato anche contro il Cagliari e torni in campo per il ritorno contro i bavaresi. Sicuramente si tratta di una notizia terribile per Inzaghi che perde uno dei calciatori più performanti della stagione in uno dei momenti fondamentali dell’anno. E vedremo come riuscirà a sopperire alla sua assenza.