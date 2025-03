Le condizioni di Federico Dimarco hanno tenuto in ansia l’Inter negli ultimi giorni: come sta l’esterno e quando potrà tornare in campo

L’Inter ha dovuto reagire a una grave emergenza sugli esterni nelle ultime settimane, che si è fatta sentire soprattutto nel big match contro il Napoli ed è andata avanti anche contro Feyenoord e Atalanta, anche senza incidere sul risultato finale. Tra le assenze più gravi c’è sicuramente quella di Federico Dimarco.

Uno dei leader del gruppo nerazzurro ha subito un nuovo stop muscolare proprio contro il Napoli e ha dovuto saltare le partite fino alla sosta per le nazionali, senza prendere parte neppure al doppio confronto con la Germania in Nations League. Inizialmente era previsto uno stop di un paio di settimane, ma l’Inter non vuole rischiare nulla e ha concesso all’esterno il giusto riposo in un periodo cruciale della stagione.

Ci sono alle porte, infatti, gli impegni con il Milan in Coppa Italia e il Bayern Monaco in Champions League, oltre a Udinese e Parma – impegni comunque da non sottovalutare nella corsa scudetto. Per questo, Simone Inzaghi vuole tutti al top della condizione, a partire proprio dal laterale italiano. Le ultime notizie che arrivano da Appiano Gentile in tal senso sono piuttosto rassicuranti.

Dimarco è pronto a tornare in campo: le ultime da Appiano

Nessuno dello staff medico ha sottovalutato l’infortunio di Dimarco. Per questo, sono stati effettuati regolarmente check-up e test per verificare le sue condizioni in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto risulta a InterLive.it, hanno tutti dato esiti confortanti.

Il prodotto del settore giovanile nerazzurro può spingere bene in allenamento e, se le cose dovessero proseguire su questa scia, potrà tornare in campo dal primo minuto contro l’Udinese sulla fascia sinistra. Per il momento, non ci sono avvisaglie di recuperi parziali, nuovi stop o ricadute: Dimarco sta bene ed è questa la migliore notizia per l’Inter e per i suoi tifosi.

Ora l’ex Verona dovrà continuare a lavorare bene in allenamento alla ricerca della miglior condizione, ma arriverà anche giocando. Il problema si sposta, quindi, sulla fascia destra dove Denzel Dumfries dovrà saltare almeno tre partite a partire dall’Udinese. Al suo posto, Inzaghi dovrebbe preferire Darmian dal primo minuto, ma migliorano anche le condizioni di Zalewski, che dovrebbe comunque tornare tra i convocati per la sfida ai friulani.