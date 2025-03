Inter, accettato lo scambio con Frattesi: “Adesso la firma”

Secondo alcune fonti, dopo la Roma, anche il Napoli ci aveva provato, timidamente, a gennaio: per giugno si parla di un possibile scambio

La voce, sorta come pura suggestione, ha trovato eco prima sui social e poi anche sulla stampa sportiva ufficiale. Ed ecco che anche TuttoSport ha dedicato spazio all’ipotesi di mercato che sta facendo parecchio discutere tifosi dell’Inter e del Napoli. L’idea riportata dal quotidiano sportivo torinese sarebbe quella di uno scambio alla pari fra Frattesi e Raspadori.

Come spiegato anche dal nostro sito qualche tempo fa, Frattesi piace ad Antonio Conte e Giacomo Raspadori potrebbe essere un nome gradito a Inzaghi. Inoltre, entrambe le società potrebbero registrare una sicura plusvalenza.

In passato si è anche parlato di un possibile gradimento personale di Beppe Marotta per Raspadori: l’ex Sassuolo potrebbe infatti coprire due ruoli, quello di trequartista e quello di seconda punta, adattandosi bene al 3-5-2 inzaghiano. Ma è verosimile pensare che per arrivare a Raspadori il presidente dell’Inter sia disposto a sacrificare uno degli acquisti più onerosi del mercato nerazzurro dell’ultimo biennio?

I social si dividono. Molti tifosi nerazzurri, delusi dalla stagione di Frattesi, sembrano incuriositi dalla possibilità di poterlo sostituire subito con Raspadori. Pur non stimando il venticinquenne di Bentivoglio come un rinforzo eccellenti, sperano comunque che il ragazzo possa dare di più di quanto ha dato ultimamente Frattesi ai colori nerazzurri.

Raspadori per Frattesi: lo scambio non piace

Tanti altri, invece, giudicano l’attaccante del Napoli come un giocatore troppo poco incisivo e dunque non realmente utile alla causa. C’è persino chi paventa che il suo possibile arrivo possa replicare l’errore già commesso con l’acquisto di Correa.

I tifosi del Napoli sembrano infastiditi soprattutto dalla possibilità di poter rinforzare l’Inter, con un giocatore che potrebbe essere subito sfruttabile da Inzaghi. Quanto a Frattesi, lo vedono incompatibile con Anguissa a centrocampo, e comunque come un sostituto non all’altezza di Scott Francis McTominay.

Lo scambio, dunque, divide gli interisti. Da un lato, c’è chi lo farebbe subito e chi invece sembra contrario a priori.

Raspadori: 80 partite in Serie A da attaccante (Napoli), 11 gol (rigori compresi). Frattesi: 54 presenze in Serie A da centrocampista (Inter), 10 gol senza rigori. Responso:

Frattesi può partire, ma se devo prendere un attaccante, prendo un vero attaccante. — Il_Casa (@CasaInter1) March 24, 2025

Dare via Davidino Frattesi per prendere Raspadori non lo farei neanche sotto tortura. — Frank (@Franks2833) March 24, 2025

Io non voglio nessuno dei due… Frattesi ormai non ha più voglia di giocare all’Inter e Raspadori non mi è mai piaciuto — MARÌ CAVICCHIOLO (@MARICAVICCHIOLO) March 24, 2025

Frattesi non lo do ad una diretta concorrente in ogni caso. Se il Napoli è in grado di farsi fare i soldi che vuole per Raspadori che lo faccia. Non si devono risolvere mai i problemi ai tuoi avversari. — I M Tractor ⭐⭐ Il libro di Zampini non si aggiorna (@Tractor220510) March 24, 2025

Vediamo: via Frattesi, entra Raspadori con forse due spicci vicino ed evito di pagare 30 milioni per Castro e posso usare moneta per altri profili davanti o per altri profili che completano la rosa?

Firmo ora. — Monckraif (@monckraif) March 23, 2025

Ci guadagneremmo noi sicuramente . Frattesi si è sgonfiato , non è più concentrato e non ha più voglia . Basta così. Arriverebbe Raspadori che è pure di fede interista . — 22/05/2010 (@CONTINUASOGNARE) March 24, 2025

E dunque? L’affare è complicato, perché trattare con De Laurentiis non è mai così agevole. In più, Frattesi potrebbe avere ancora l’obiettivo di passare alla Roma. A ogni modo, chi giudica il centrocampista come non da Inter commette un errore… Lo scorso anno Frattesi ha dimostrato di poter fare la differenza. Avendo perso la determinazione e la motivazione, ora appare come un corpo estraneo.

Che Raspadori sia perfetto per l’Inter di Inzaghi, poi, è tutto da vedere: doveva esserlo anche Taremi, che invece non ha ancora giocato una partita sufficiente.