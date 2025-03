Grave infortunio per il titolarissimo: UFFICIALE, stagione finita

Salterà il resto della stagione. Il laterale ha subito uno degli infortuni più temuti e pericolosi per un atleta

La notizia è già certa: c’è stata la rottura del legamento crociato. Dunque, per risolvere il grave trauma al ginocchio ci sarà bisogno di un lunghissimo stop e di un complicato percorso di riabilitazione. E ci sono pochi dubbi sul fatto che l’infortunato non sarà in grado di finire la stagione. La speranza, piuttosto remota, è di riaverlo per il Mondiale per Club.

A fermarsi è un avversario dell’Inter per i prossimi due impegni di Champions League. I nerazzurri hanno infatti in programma una trasferta in Baviera contro il Bayern Monaco per i quarti di finali della coppa l’8 aprile. Dopodiché (in seguito alla gara contro il Cagliari del 12) ci sarà il ritorno al Meazza, il giorno 16. Inzaghi spera di recuperare Denzel Dumfries per il ritorno. Mentre per l’andata è ancora in dubbio anche Lautaro.

A essersi fermato per i Die Roten è Alphonso Davies. Il terzino canadese classe 2000, che aveva prolungato il proprio contratto con il club bavarese giusto un mese fa dopo un lungo tira e molla e tante voci su un possibile passaggio al Real Madrid o al Liverpool, si è fatto male nella sfida contro gli Stati Uniti, nella finale per il terzo posto nella CONCACAF Nations League.

Davies è stato costretto a lasciare il campo al 12′, accusando un fastidio al ginocchio. Dopo poco è tornato a sedersi in panchina, con del ghiaccio. Dopo i primi esami, il Bayern ha confermato che il laterale ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore e che sarà indisponibile per “diversi mesi”.

Davies KO con la maglia del Canada: stagione già finita

Molto probabilmente il club campione di Germania dovrà fare a meno di Alphonso Davies per quasi sei mesi. Dopo la gara contro gli USA, il vice-allenatore del Canada Mauro Biello aveva provato a rassicurare i giornalisti e i tifosi parlando di un colpo, quindi di un infortunio non grave. Le sue previsioni sono state presto disattese.

Il comunicato ufficiale diramato dal Bayern Monaco ha infatti messo in evidenza che il club dovrà fare a lungo a meno di Alphonso Davies. Ecco cosa si legge: “Anche Dayot Upamecano starà fuori per le prossime settimane. A Davies è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato del ginocchio destro dopo il suo ritorno dagli impegni internazionali con la nazionale canadese e oggi verrà operato. Il ventiquattrenne non sarà disponibile per i campioni tedeschi per diversi mesi“.

Della situazione infortuni ha direttore sportivo del Bayern Max Eberl, dichiarando che con le pause per le nazionali è facile che qualche giocatore si faccia male: “C’è sempre il rischio che i giocatori tornino dalle pause internazionali con degli infortuni, e questa volta siamo stati colpiti in modo particolarmente duro. L’assenza di Alphonso Davies peserà molto. Phonzy riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno nel suo percorso di recupero… Ma abbiamo una squadra forte e compenseremo queste assenze. Ora ci uniremo ancora di più. La qualità c’è per continuare a perseguire i nostri grandi obiettivi“. Un messaggio all’Inter?