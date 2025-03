Niente da fare per l’Inter, il primo obiettivo di mercato salta

Una batosta in piena regola in vista del mercato estivo: Inter, sta per saltare il primo affare per la stagione 2025/26

Riflessioni in corso in casa Inter, tra calciomercato e la voglia di ritornare in campo dopo la sosta per le nazionali. I nerazzurri, infatti, intendono viaggiare spediti verso il 21esimo Scudetto e hanno tutte le carte in regola per riuscirvi.

Il Napoli di Antonio Conte è avvisato, l’Inter non intende compiere più passi falsi. A tal proposito le attenzioni sono rivolte alla stagione 2025/26 e alle possibilità che il mercato – durante l’estate – concederà alla dirigenza di Viale della Liberazione. Una in particolare, già da tempo, sta maturando sottotraccia.

A tal proposito non arrivano solo buone notizie, tra uscite e soprattutto futuri colpi in entrata. Una pista che da mesi Marotta e Ausilio starebbero caldeggiando pare destinata a cambiare repentinamente con settimane d’anticipo sulla riapertura ufficiale del calciomercato estivo.

Ma quale Inter: il gioiello non si muove più

Come già accaduto negli ultimi anni, Beppe Marotta sta lavorando per potenziare la rosa nerazzurra e lo sta facendo con largo anticipo sulla concorrenza. Un nome in particolare, che pareva in pole position per arricchire la rosa dell’Inter a fine stagione, pare però ora lontanissimo.

Si parla di Arda Guler, trequartista turco che a Madrid sponda Real sta facendo una fatica enorme ad imporsi tra i titolari di Carlo Ancelotti. Tant’è che fino a qualche giorno fa il suo addio durante i mesi estivi, con l’intenzione di giocare con maggiore continuità altrove, era praticamente scontato. Il mercato, però, si sa come sia imprevedibile: le cose cambiano in poco tempo.

Arda Guler, classe 2005, in questa stagione con la maglia delle ‘Merengues’ ha racimolato 30 presenze tra campionato e coppe, con 3 reti, 5 assist all’attivo e 1088′ in campo. Un bottino decisamente scarno se si pensa alle qualità dell’ex Fenerbahce che prima di approdare a Madrid fu molto vicino anche alla maglia del Milan.

Inter-Arda Guler, così salta tutto

L’Inter era e rimane interessata ma adesso la situazione sembrerebbe essersi quasi ribaltata. Dall’addio certo durante l’estate 2025 ad una permanenza a Madrid che nessuno – nemmeno in Viale della Liberazione – si sarebbe mai aspettato.

A decidere tutto sembrerebbe essere stato proprio il trequartista, intenzionato a rilanciarsi con la maglia dei ‘Blancos’. Arda Guler vuole rimanere a Madrid anche il prossimo anno, convinto di poter portare dalla sua il favore di Ancelotti e di essere in grado di trasformarsi in una delle pedine fondamentali del Real, a disposizione del tecnico di Reggiolo nel 2025/26.

Uno scenario inaspettato per l’Inter che tra i tanti prospetti giovani e di talento analizzati negli ultimi mesi – tra questi in quella posizione del campo c’è sempre Nico Paz – potrebbe ritrovarsi costretta suo malgrado a dire addio ad Arda Guler nel prossimo futuro. Un destino che, evidentemente, tratterrà il nazionale turco ancora a Madrid.