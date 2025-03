Tudor porta alla Juve l’ex Inter: nerazzurri traditi

L’allenatore croato, fresco di assunzione dell’incarico di tecnico della Juve, ha messo nel mirino un ex giocatore nerazzurro

Dopo le polemiche, gli hashtag sui social, le contestazioni della piazza, ma soprattutto dopo le ultime due batoste in campionato, la Juve ha deciso di cambiare. Esonerando a stagione in corso il suo allenatore – evento più unico che raro nella storia del club, ma già verificatosi lo scorso maggio con Max Allegri – e chiamando uno juventino DOC a fare da traghettatore. Ma con una finestra aperta anche sul futuro.

‘Contratto fino al 30 luglio con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League‘. Questa la formula trovata da Cristiano Giuntoli per convincere Igor Tudor, reduce dalla non esaltante esperienza, sempre da subentrato, alla guida della Lazio nella seconda parte dell’anno scorso, ad assumere da subito la guida della squadra.

E Conte? E Gasperini? E Mancini? E tutti quei tecnici accostati alla ‘Vecchia Signora‘ per l’annunciata rivoluzione estiva? Calma. Il club bianconero si è di fatto riservato il diritto di cambiare tecnico anche in caso di approdo in Champions e anche qualora Tudor trionfasse nel Mondiale per Club previsto da metà giugno a metà luglio prossimi.

Basta pagare una penale di 500mila euro e anche il croato potrebbe essere accompagnato alla porta per far spazio, per lo meno nei desideri di parecchi tifosi juventini, presumibilmente ad Antonio Conte.

Non è però da escludere la possibilità che Tudor, nei pochi ma importanti mesi innanzi a sé, convinca tutti sulla bontà della scelta fatta. In questo caso l’allenatore ha già cerchiato in rosso un nome nella sua personalissima agenda di mercato.

Tudor punta Skriniar: l’ex Capitano dell’Inter pronto a ‘tradire’

Accasatosi quasi allo scadere della sessione invernale di scambi al Fenerbahce di José Mourinho, Milan Skriniar, come da accordi tra il PSG, proprietario del suo cartellino, e il club turco, tornerà alla base a fine stagione. Il suo viaggio di ritorno a Parigi però non meriterà probabilmente nemmeno l’apertura delle valigie: il difensore è infatti destinato all’addio a titolo definitivo. Quanto meno questa appare essere la speranza, nemmeno troppo velata, del sodalizio transalpino.

Già accostato alla stessa Juve, nonché al Napoli, nello scorso autunno, lo slovacco ha una voglia matta di tornare in Serie A. L’occasione potrebbe porsi proprio grazie alla conferma di Tudor sulla panchina bianconera.

L’ex giocatore della Juve di Marcello Lippi è infatti un grande estimatore del difensore. Che in effetti, per caratteristiche e stile di gioco, ricorda molto il Tudor calciatore. Il ‘tradimento‘, per uno che è stato anche Capitano della Beneamata salvo andar via a costo zero rifiutando il rinnovo di contratto proposto da Marotta, è pronto a consumarsi.