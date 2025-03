Conferme sul grande colpo dell’Inter: costa meno di 10 milioni

Arrivano conferme su un possibile grande colpo di mercato dell’Inter, pronta a investire per assicurarsi un grande talento

“Cerchiamo calciatori giovani“, si era espresso così il presidente Beppe Marotta nelle dichiarazioni pre partita di Inter-Monaco, quasi a sancire definitivamente il nuovo corso del mercato nerazzurro che verterà sempre più sull’acquisto di giovani di talento che possono contribuire sia a ringiovanire l’organico quanto ad aumentarne la competitività sul lungo periodo.

Non è un caso che l’Inter sia sulle tracce di due dei migliori talenti della Serie A ovvero Santiago Castro e Nico Paz. Per l’attaccante del Bologna, l’Inter avrebbe già avviato i contatti con il club emiliano che chiede almeno 25 milioni per l’ex Velez, convocato dal c.t. Scaloni per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali disputate dall’Argentina con Uruguay e Brasile. Nelle scelte di Scaloni è rientrato anche Nico Paz. Affare decisamente più complesso quello per il trequartista del Como, sul quale il Real Madrid può esercitare ancora il diritto di recompra.

Castro e Nico Paz non sono gli unici due giovani argentini sui quali potrebbe puntare l’Inter. Ce n’è anche un altro che gioca in patria ed è destinato a diventare prestissimo uno dei trequartisti più ambiti sul mercato. I nerazzurri lo seguono da tempo e proveranno ad anticipare la concorrenza per assicurarselo, tentativo che si preannuncia tutt’altro che semplice.

Inter forte su Mastantuono, arrivano conferme: pronta già la prima offerta

Come vi abbiamo rivelato in una nostra esclusiva, c’è anche l’Inter su Franco Mastantuono, trequartista classe 2007 del River Plate, ormai stabilmente nel giro della prima squadra allenata da Marcelo Gallardo nonché della nazionale Under 20 dell’Argentina con la quale ha disputato il recente torneo continentale di categoria.

Ancora minorenne (compirà 18 anni il prossimo 14 agosto), Mastantuono ha un contratto in scadenza con il River nel 2026 con opzione di rinnovo per il 2027. I Millionarios, inoltre, lo hanno vincolato anche con una clausola rescissoria di 41 milioni di euro.

Trequartista di grande talento, di piede sinistro e con una spiccata propensione al dribbling e a svariare su tutto il fronte d’attacco, Mastantuono ha colpito positivamente gli scout nerazzurri che sono andati a visionarlo in patria. Un interesse, a quanto pare, già ricambiato dal calciatore del River che all’Inter troverebbe una leggenda del calcio argentino (Javier Zanetti) e un campione del mondo con la Seleccion (Lautaro Martinez) che potrebbero favorire il suo inserimento in nerazzurro.

Inevitabilmente un talento con le qualità di Mastantuono non poteva non attirare altri top club europei, su tutti il Barcellona e il Real Madrid che ha già provato a prenderlo prima del rinnovo con il River. Stando a quanto risulta a InterLive, i nerazzurri potrebbero effettuare un primo tentativo con il River tramite degli intermediari.

Difficilmente l’Inter può spendere l’elevatissima cifra della clausola rescissoria, sulla quale peraltro sono titubanti anche le altre pretendenti. La prima offerta pertanto potrebbe essere aggirarsi tra i 10 e i 15 milioni con possibilità di aumentarla qualora il River dovesse aprire alla cessione.

Oltre a Mastantuono, l’Inter segue con attenzione anche un altro giovane talento del River Plate ovvero il coetaneo Ian Subiabre, ala destra anche lui nel giro della Under 20 e ormai stabilmente in prima squadra. Subiabre va in scadenza nel 2026 ed è tra gli obiettivi anche di Arsenal e Chelsea.