Infortunio gravissimo, ci rivediamo nel 2026: mercato dell’Inter ribaltato

Il drammatico stop del giocatore, che rientrerà solo il prossimo anno, cambia anche le strategie di Marotta: occhio al doppio assalto

La beffa è doppia. Forse tripla. La coincidenza che ha visto uno dei migliori giocatori della big europea infortunarsi seriamente al ginocchio – si tratta della rottura del legamento crociato del ginocchio destro, la stagione può dirsi conclusa qui – ha dell’incredibile.

Innanzitutto perché, dopo la diagnosi ufficiale stabilita dalla sua società al rientro dell’impegno con la sua nazionale, è emerso che il forte laterale mancino non avrebbe dovuto prender parte alla partita durante la quale si è poi beffardamente infortunato.

“Sono rimasto sorpreso dal fatto che fosse nell’undici titolare, perché aveva detto che non era in grado di cominciare la partita. Secondo me, Marsch avrebbe dovuto gestire meglio la situazione; si poteva evitare al 100% questo infortunio. Non dovresti correre rischi con i giocatori se ti dicono che non sono in grado di giocare“, ha tuonato Nedal Huoseh, agente di Alphonso Davies, il calciatore del Bayern Monaco – prossimo avversario dell’Inter in Champions League – che ha chiuso anzitempo la sua annata.

Oltre al danno di un lungo stop, per i bavaresi c’è anche la maliziosa beffa di un rinnovo di contratto – arrivato quando ormai il calciatore avrebbe potuto accordarsi in modo separato con un altro club – firmato meno di due mesi fa. E dire che per tanto tempo Davies è stato in procinto di legarsi al Real Madrid, senza che però poi si concretizzasse la firma tra le parti.

Insomma, il canadese si è legato al Bayern fino al 2030, ma di fatto oltre 6 mesi li passerà in infermeria. Non proprio un grande affare, sfortunatamente, almeno per il momento.

Davies ko, il Bayern bussa alla porta dei nerazzurri

Giocoforza, il gigante teutonico deve già pensare a come sostituire il nordamericano in vista della prossima stagione. E anche del Mondiale per Club, considerando che verrà aperta una mini sessione di mercato aggiuntiva in tutte le Leghe da cui provengono club partecipanti alla nuova kermesse della FIFA.

Dopo aver corteggiato già un giocatore dell’Inter – Hakan Calhanoglu – la scorsa estate, ed aver già fatto dei sondaggi esplorativi col Milan per Theo Hernandez, ora il Bayern aprirà la caccia grossa ad un terzino sinistro che possa sostituire degnamente Davies.

Come riferisce la stampa tedesca, oltre al francese del Milan, sulla lista sono spuntati anche i nomi di Federico Dimarco e Carlos Augusto. Per il primo, Marotta nemmeno è disposto ad ascoltare offerte sotto i 60-70 milioni, mentre il brasiliano, che a differenza dell’azzurro non avrebbe pretese di titolarità in Baviera, potrebbe partire per molto meno.