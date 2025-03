Inter, colpo di scena per Nico Paz: “Si chiude subito a 30 milioni”

Il futuro di Nico Paz continua a rappresentare un caso sul calciomercato: c’è un colpo di scena sulla possibile chiusura per il trequartista

Si dice spesso che la Serie A sia avara di talenti in grado di stupire e mettere a segno giocate di alto livello. In questa stagione, però, anche i più critici sono stati smentiti da un giovane calciatore che sta lasciando in molti a bocca aperta. Stiamo parlando di Nico Paz, fantasista del Como su cui il Real Madrid ha mantenuto il diritto di riacquisto e una corposa percentuale sulla futura rivendita.

I lombardi, che di certo non hanno problemi economici, vogliono trattenerlo a fine stagione e sono disposti a versare diversi milioni nelle casse delle Merengues. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo, ma intanto altri club hanno messo gli occhi sul ragazzo e sono pronti a mettere i bastoni tra le ruote a Fabregas e soci.

In primis c’è l’Inter: lo staff tecnico e la dirigenza hanno individuato Nico Paz come elemento ideale per migliorare la rosa, aggiungere dribbling e talento in una parte di campo in cui, in realtà, non ci sono calciatori con le sue caratteristiche. Nonostante il pressing di Javier Zanetti sulla famiglia dell’argentino, l’affare resta molto complicato, ma c’è una novità molto interessante per il suo cartellino.

Futuro Nico Paz, priorità al Como: spunta la cifra richiesta dal Real Madrid

Negli scorsi giorni, era circolata la notizia di un accordo ormai in arrivo per un altro anno di Nico Paz al Como. Rimandare in una situazione così intricata resta l’ipotesi più probabile: in questo modo, il trequartista potrebbe continuare il suo percorso di crescita e sarebbe felice di farlo in una piazza in cui sta facendo molto bene, mentre il Real non perderebbe il controllo del suo cartellino.

Secondo ‘Repubblica’, però, le cose non stanno proprio così. Il quotidiano ha sottolineato come il Como abbia offerto 18 milioni di euro per prendere Nico Paz a titolo definitivo. I Blancos, invece, chiedono 30 milioni per cederlo. Questo aprirebbe nuovi spiragli in chiave futura per Inter e Roma – i giallorossi nel frattempo si sono iscritti alla corsa.

Sì, perché se si dovesse arrivare al braccio di ferro per il futuro del ragazzo, a quel punto ci sarebbe già il prezzo fissato da Florentino Perez. Qualche speranza dunque resta per l’Inter, in una trattativa che è comunque parecchio complicata.