Nico Paz è il sogno dell’Inter, ma spunta l’alternativa: affare in Serie A

Nico Paz resta nei pensieri dell’Inter dopo la grande stagione con il Como: spunta una nuova alternativa in Serie A al super talento

Le ultime due sessioni di calciomercato non hanno regalato grandi gioie ai tifosi dell’Inter, ma la prossima estate la storia potrebbe essere ben diversa e potrebbe iniziare a vedersi molto di più la mano di Oaktree sulla rosa. L’idea della proprietà americana è abbassare l’età media del gruppo, ma anche diminuire in maniera sensibile il monte ingaggi.

Diversi profili sono finiti nel mirino, molti dei quali giocano già in Serie A, e tra questi c’è anche e soprattutto Nico Paz. Il trequartista si è subito ambientato molto bene nel nostro Paese e ha strappato le attenzioni di tutti, anche all’estero, grazie a un’ottima stagione con la maglia del Como. A suon di veroniche, dribbling, classe e grandi giocate, l’Inter lo segue con grande attenzione, cercando di capire i margini di trattativa.

Il punto è che in questo momento non è affatto semplice arrivare al ragazzo. Il Real Madrid ha conservato una clausola di riacquisto per il suo talento, elogiato anche da Ancelotti, ma il Como sta cercando di eliminarla pagando diversi milioni. Bisogna aspettare, dunque, per capire con chi bisognerà trattare e a quali cifre, ma intanto spuntano delle alternative.

Non solo Nico Paz: proposto Colpani all’Inter

Al contrario di quanto scritto per Nico Paz, le cose per Andrea Colpani non stanno andando per nulla bene con la Fiorentina. L’ex Monza non riesce a incidere con la maglia Viola ed è paradossale rispetto a quanto stava succedendo di questi tempi un anno fa.

L’esterno, infatti, era entrato nel mirino di Inter, Juventus e Lazio, prima che la Fiorentina riuscisse ad avere la meglio per il suo cartellino. A gennaio i toscani hanno investito molto in quella zona di campo e dopo l’arrivo di Zaniolo gli spazi per lui potrebbero essere ancora più stretti.

Per questo, non è utopia pensare a un suo addio a fine stagione e alcuni ci stanno già pensando. Alcuni intermediari l’hanno già proposto all’Inter che ha incassato l’offerta, ma è difficile che i nerazzurri decidano di puntare su di lui. Il calciatore piaceva e non dispiace neanche adesso, ma Marotta e Ausilio in questo momento hanno altre priorità, soprattutto in difesa e a centrocampo. Come mezzala è arrivato Sucic, per cui Nico Paz rappresenterebbe un’eccezione da non lasciarsi sfuggire.