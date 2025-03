Inter, pazzo affare con la Juve: “60 milioni più McKennie”

Seppur spesso criticato dagli stessi tifosi juventini, lo statunitense è oggi un jolly prezioso: può interessare anche all’Inter

Motta non sapeva quasi farne a meno. E anche Allegri, che inizialmente lo aveva poco considerato e lo aveva anche relegato tra gli esuberi, dopo il ritorno dal prestito al Leeds, lo ha riadattato felicemente nel ruolo esterno. Per McKennie fu una vera e propria rinascita. E, ora, verosimilmente, anche il nuovo tecnico bianconero Tudor lo terrà in considerazione come jolly.

L’americano, che nasce mezzala, può fare tranquillamente il mediano, il trequartista, il terzino e il laterale a tutta fascia. Lo si è visto qualche volta anche nel ruolo di difensore centrale o di attaccante aggiunto. Tempo fa, in un’intervista, disse che per la Juventus giocherebbe anche in porta…

A proposito del centrocampista statunitense della Juve, anche oggi, noi di interlive abbiamo voluto provocare i nostri utenti su Facebook con una domanda scomoda… Abbiamo chiesto loro se, partendo dall’interesse manifestato dalla Juve per Davide Frattesi, accetterebbero 20 milioni più McKennie in cambio della mezzala romana. L’idea di vedere Weston James Earl McKennie in nerazzurro ha spiazzato gli interisti, che evidentemente piace poco, come atleta e anche come personaggio.

McKennie all’Inter: un affare divisivo

I più si sono dunque detti contrari a una tale ipotesi di scambio. Ma non tutti… Qualcuno, considerando la deludente stagione di Frattesi, si è detto favorevole o quasi a un’operazione del genere: 20 milioni e il cartellino di McKennie potrebbero essere il prezzo giusto. C’è anche chi propone uno scambio alla pari con Khephren Thuram…

Marco Martelli è fra coloro che non sono d’accordo con una simile ipotesi. “No, 45 milioni senza contropartita”, scrive. Alessandro Sigismondi si lascia andare a un ragionamento più completo: “Frattesi è utile all’Inter? Poco. McKennie mi piace? No. Però questo gioca quinto, mezzala, terzino. Se tanto deve essere un panchinaro, sarebbe purtroppo più utile. L’unica cosa è che non darei mai Frattesi alla Juve. Solo per questo non lo farei…”. Sulla stessa linea si pone Niccolò Benetti: “Frattesi per Thuram, al limite, alla pari”.

C’è chi sembra essersi affezionato a Frattesi e che, nonostante le ultime prestazioni poco brillanti, non sia disposto a vederlo lontano dall’Inter. C’è chi invece pensa a una cessione da 45 milioni senza contropartite per investire subito su Paz.

Dario Franzoni chiama in ballo il senso di appartenenza. “Malgrado quoti in toto il compianto l’avvocato Prisco (dagli scoloriti nemmeno il magazziniere…), l’unico che prenderei, unicamente per motivi affettivi, è Khephren Thuram. Ma solo per veder giocare i fratelli assieme, sia ben chiaro”.

Giovanni Marinelli pensa che il problema sia invece la quotazione. “Se aggiungono 30 forse sì”. Luca Grazioli è tra coloro che accetterebbero volentieri McKennie. “Frattesi via e Mckennie all’Inter? Subito”.

Franco Vicario appare scandalizzato “Ma siete matti!” commenta. “60 milioni e Mckennie, allora si”. Meno critico il commento di Lorenzo Gobbo: “Io sì… l’americano è duttile, non rompe le scatole se deve stare in panca e quando viene chiamato in causa fa il suo. Segna pure qualche gol. Davide lo preferisco ovviamente, ma qui non giocherà mai con continuità. E 20 milioni più un jolly suono coma una buona offerta“.