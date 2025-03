Donnarumma e Salah all’Inter: doppio annuncio che infiamma i tifosi

Clamorosa l’indiscrezione di mercato che vorrebbe i due big in maglia nerazzurra: i tifosi già sognano ad occhi aperti

Si sono affrontati proprio recentemente. E, a dispetto della straordinaria stagione dell’attaccante egiziano, ha prevalso il portierone azzurro, capace di parare due rigori nella sfida degli ottavi di finale di Champions tra il Liverpool di Mohamed Salah e il PSG di Gianluigi Donnarumma finita ai tiri dal dischetto dopo 210′ totali ed oltre di autentica battaglia.

Non è un mistero che ormai da mesi l’Inter segua con interesse la situazione dell’estremo difensore di Castellammare di Stabia, legato al club transalpino da un contratto in scadenza a giugno 2026.

A parte l’enorme peso avuto nella qualificazione della sua squadra ai quarti di finale della kermesse continentale, Gigio non gode esattamente della stima di tutto l’ambiente. Lo stesso tecnico Luis Enrique, che talvolta in campionato gli ha preferito il russo Safonov, sembra non stravedere per il campano.

Dall’altra parte, entrando nel discorso Salah, il nordafricano non ha ancora rinnovato il suo accordo coi Reds, che di fatto sarà esaurito tra tre mesi. Nonostante i record battuti dall’attaccante egiziano in stagione, la dirigenza britannica non ha ancora dipanato una questione che ha reso il giocatore appetito ed appetibile da tutti i maggiori club d’Europa e non solo.

Inter compresa, ovviamente. Sebbene l’ex Roma non abbia certo un’età compatibile con gli stringenti parametri di Oaktree. Il rumor che avvicina Salah ai nerazzurri però, corre da tempo. Così come l’indiscrezione sul disegno di Marotta per portare il portiere della Nazionale italiana sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Dalmat tira la volata a Salah e Donnarumma: tifosi in estasi

Intervenuto in diretta a ‘Newssuperscommesse.it‘, l’ex centrocampista dell‘Inter Stephane Dalmat ha parlato dei due blasonati possibili arrivi in casa Inter. Infiammando la già fervida fantasia dei tifosi della Beneamata.

“L’Inter ha bisogno di trovare un portiere che prenderà il posto di Sommer. Lo svizzero ha avuto un rendimento straordinario, disputando tante buone partite, ma non è più di primo pelo, e non so per quanto tempo potrà giocare a questi livelli. Sarebbe bellissimo vedere Donnarumma alla Pinetina, ma non credo che lui voglia lasciare il Paris Saint-Germain, perché mi sembra che si trovi molto bene in questo club. A Parigi ora si è tornato a parlare del rinnovo del suo contratto e sembra proprio che la dirigenza voglia tenerselo stretto“, ha esordito il francese.

“Salah? Sarebbe una cosa fantastica farlo tornare di nuovo in Italia, perché lo reputo uno dei migliori al mondo, ma non penso che il Liverpool lo lascerà andare. Oltretutto, un suo arrivo potrebbe significare un cambio del modulo di gioco di Inzaghi, e questo credo sia piuttosto difficile che avvenga“, ha concluso.