È il preferito di Inzaghi: ha fatto il suo nome se un giocatore lascia l’Inter

E’ lui il preferito di Inzaghi per rinforzare il reparto nella prossima stagione. Valutazione elevata ma l’Inter ci proverà

Finalmente, si torna in campo. Archiviata la pausa per le Nazionali, l’Inter riprende il suo cammino verso lo Scudetto ospitando l’Udinese a San Siro in un turno potenzialmente favorevole per i nerazzurri, considerando le concomitanti sfide di Napoli e Atalanta impegnate contro Milan e Fiorentina.

Nella sfida di domenica prossima, la dirigenza dell’Inter potrà osservare da vicino uno dei possibili obiettivi di mercato ovvero il difensore sloveno Jaka Bijol. I nerazzurri sono da tempo sul calciatore dell’Udinese, cercato già l’estate scorsa prima dell’arrivo di Tomas Palacios.

L’interesse per Bijol scaturisce dall’esigenza di acquistare un nuovo difensore centrale soprattutto in caso di mancata permanenza di uno tra Acerbi o De Vrij, entrambi in scadenza di contratto. Un innesto giovane ma già pronto per la Serie A e la Champions League. Oltre a Bijol, sono stati accostati ai nerazzurri anche Beukema, Solet e Gila ma il preferito nel ruolo di Simone Inzaghi sarebbe un altro protagonista del campionato.

Inter, che obiettivo per la difesa: Inzaghi lo vuole

Ci riferiamo a Isak Hien dell’Atalanta. Una storia particolare quella del centrale svedese, acquistato dai nerazzurri dal Verona per 8 milioni di euro nel gennaio 2024 dopo la trattativa fallita con il Torino per Buongiorno. Arrivato come soluzione di emergenza, Hien si è conquistato subito un posto stabile tra i titolari di Gasperini, ripagando ampiamente la fiducia del tecnico. In un anno dal suo approdo in nerazzurro, il suo valore è triplicato.

Per età (è un classe 1999), caratteristiche tecniche e spiccata adattabilità alla difesa a tre, Hien è il rinforzo ideale per l’Inter. Possente e ben strutturato, nell’anno con Gasperini all’Atalanta, lo svedese è migliorato e non poco anche nella fase di impostazione dell’azione, caratteristica ulteriore che intriga e non poco Inzaghi.

Con un contratto fino al 2028 e senza alcuna necessità di venderlo per l’Atalanta, portare Hien in nerazzurro non sarà affatto facile. Servono almeno 30 milioni per convincere l’Atalanta almeno a trattare. Ci sarebbero già stati contatti tra i due club in occasione della Final Four di Supercoppa dello scorso gennaio e, verosimilmente, ce ne saranno altri a fine stagione.

Nel caso ci fosse l’apertura dell’Atalanta, l’Inter potrebbe provare a inserire anche possibili contropartite nell’affare, magari qualche giovane in prestito come Francesco Pio Esposito, Valentin Carboni o il centrocampista della Primavera Thomas Berenbruch. Tutte ipotesi, al momento, con la certezza tuttavia che Hien è in cima alla lista di Marotta e Ausilio e anche di quella di Inzaghi che – lo sappiamo – preferisce sempre puntare su profili già pronti e di sicura affidabilità piuttosto che su potenziali talenti ancora da formare.