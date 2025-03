Il Napoli insiste per Frattesi: maxi intreccio a centrocampo

Il futuro di Davide Frattesi continua a far discutere in chiave Napoli: può esserci un intreccio a centrocampo che riguarderà diversi calciatori

Siamo nel vivo della stagione e le prossime saranno partite decisive per il percorso dell’Inter in tutte le competizioni, soprattutto quelle contro Milan e Bayern Monaco, ma il calciomercato resta sullo sfondo e determinati percorsi iniziano a essere tracciati in vista della prossima estate.

Tra questi, c’è quello che riguarda il futuro di Davide Frattesi. L’interno di centrocampo è stato uno dei nomi più chiacchierati già durante lo scorso inverno, ma l’Inter non ha mai davvero avuto intenzione di cederlo e l’offerta giusta non è mai arrivata, neppure dalla Roma, che pareva il club più interessato a riportarlo nella Capitale, acquistando il suo cartellino.

Il dossier relativo l’ex Sassuolo resterà aperto anche in vista della prossima estate. Simone Inzaghi continuerà a utilizzarlo, soprattutto ora che bisogna fare i conti anche con l’infortunio capitato a Piotr Zielinski, e si aspetta un alto rendimento da lui, ma il calciatore vuole sentirsi titolare, avere un minutaggio più alto negli anni fondamentali della sua carriera e le squadre interessate a portarlo dalla propria parte non mancano.

Il Napoli è forte su Frattesi: dipende anche dal futuro di Anguissa

Una destinazione a cui bisogna prestare grande attenzione per la prossima estate è il Napoli di Antonio Conte. Se dovesse restare alla guida dei partenopei – dipende dai rapporti con i partenopei e dal pressing della Juventus -, il tecnico pugliese saprebbe esaltare le qualità della mezzala, capace di inserimenti quasi imprendibili per le difese avversarie e che ha le capacità di corsa richieste dall’ex Inter.

Il Napoli insiste per il calciatore nerazzurro, che non è incedibile, ma per cui Marotta continua a chiedere 40 milioni di euro, che potrebbero essere leggermente trattabili al ribasso. Il futuro, dunque, è incerto e dipende anche da quello di Zambo Anguissa. Il rinnovo di contratto del mediano si sta rivelando più difficile del previsto e se non dovesse arrivare nelle prossime settimane, partirebbe in estate, lasciando un posto da titolare scoperto nello scacchiere dei campani.

Frattesi potrebbe essere il nome giusto per rinforzare quella zona di campo, ma le alternative al calciatore non mancano. Se Conte dovesse passare alla Juventus, anche i bianconeri potrebbero tentare l’affondo e occhio alla Premier League, con il Tottenham che resta interessato. L’Inter sente odore di asta e stavolta non farà l’impossibile per trattenere il ragazzo.