DIRETTA Inter-Udinese, Inzaghi ritrova Dimarco ma perde Taremi all’ultimo | Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano l’Udinese di Runjaic nella trentesima giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter ospita l’Udinese a Milano in una gara valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 24 punti in favore dei milanesi che sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi sono reduci dal successo per 2-0 di Bergamo contro l’Atalanta prima della pausa per le Nazionali che ha fatto seguito a quelli contro il Monza e nel doppio confronto Champions contro il Feyenoord. Lo scopo è quello di allungare la striscia vincente per mettere pressione nella corsa scudetto al Napoli impegnato stasera contro il Milan e prepararsi al meglio al derby di andata delle semifinali di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo. Dall’altro lato i bianconeri Kosta Runjaic, che invece vengono dalla sconfitta interna contro il Verona, sperano di fare un altro sgambetto ad una big dopo aver imposto il pareggio proprio al Napoli e alla Lazio.

La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 3-2 grazie alla doppietta di Lautaro Martinez dopo il gol di Frattesi, mentre per i friulani andarono a segno Kabasele e Lucca. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Udinese live in tempo reale.

Inzaghi ritrova Dimarco dopo un mese, ma perde Taremi a causa di un affaticamento muscolare. L’iraniano nemmeno in panchina. Davanti la coppia composta da Thuram e Arnautovic, sull’out destro si rivede Darmian al posto dell’infortunato Dumfries. Barella in panchina a vantaggio di Frattesi. Tra le riserve diversi Primavera, da Aidoo a Berenbruch e Spinaccè.

Runjaic schiera l’Udinese con Lucca unica punta. Ekkelenkamp a supporto del centravanti, nel mirino di Ausilio insieme a Bijol e Solet, entrambi titolari nel terzetto arretrato.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-UDINESE

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Correa, Asllani, Barella, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Zalewski. All.: Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Pafundi, Iker Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All.: Runjaic

ARBITRO: Chiffi di Padova