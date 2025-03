Pagelle e Tabellino Inter-Udinese 2-1: Frattesi fiammeggia, Darmian fuori fase

Top e flop di Inter-Udinese, match della trentesima giornata di Serie A. La cronaca e i voti della partita

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter torna in campo al Meazza contro l’Udinese contro i bianconeri di Runjaic, che si affida al solito Lucca in attacco, supportato da Ekkelenkamp. A centrocampo, i bianconeri schierano Atta e non Payero. Inzaghi gioca senza gli infortunati Lautaro, Taremi, Dumfries, Zielinski e de Vrij. A riposo Barella.

Calhanoglu si rende pericoloso con una botta da fuori già al 1′: il tiro esce di poco. Al 9′, dopo un errore di Karlstrom, Thuram lancia Mkhitaryan che serve Frattesi: l’ex Sassuolo ci prova due volte, e con la seconda conclusione colpisce il palo esterno. Marko Arnautovic segna l’1-0 al 12′ su assist di Dimarco, ma il goal nasce dalla caparbietà e dall’iniziativa insistita dell’austriaco.

Al 29′, arriva il raddoppio firmato da Davide Frattesi, ed è una rete che ricorda all’Inter e agli interisti perché bisogna continuare a puntare sull’ex Sassuolo: inserimento perfetto ed esecuzione veloce. Ci prova l’Udinese con Lucca di testa, ma senza creare problemi a Sommer.

A inizio secondo tempo, Bravo, appena entrato in campo, supera tre interisti e prova la conclusione, poco precisa. Dimarco ci prova con una conclusione potente al 62′: la mira è imprecisa.

Al 71′, i friulani tornano in partita con una gran botta dalla distanza di Solet, dopo una micidiale discesa da centrocampo: Sommer si lancia ma non ci arriva. Lo svizzero si riscatta poco dopo fermando Lucca. All’81’, Mkhitaryan tenta il tiro al volo su una respinta di Kristensen, ma la palla finisce alta. I nerazzurri si chiudono per mantenere il vantaggio. Sommer è chiamato di nuovo a un intervento decisivo al 92′.

TOP e FLOP Inter-Udinese

TOP

ARNAUTOVIC – 7,5 – Primo tempo da protagonista. Oltre al goal, almeno due ottime giocate, tante sportellate con Bijol e movimenti intelligenti. Quando esce dal campo si sente la sua mancanza.

DIMARCO – 7 – Rimette piede in campo e firma due assist. Mentalmente è il più determinato, e lo si capisce dal 1′. Prima di uscire sfiora l’ennesimo goal capolavoro.

FRATTESI – 7 – Soliti errori in palleggio, poi arrivano gli inserimenti in area, con il palo e poi il goal. Lascia intravedere lo spirito ardente che pareva estinto. Perché è forte? Perché segna, che è l’unica cosa che conta davvero nel gioco.

SOMMER – 6,5 – Tocca ringraziarlo. Salva l’Inter in affanno nel finale.

FLOP

DARMIAN – 5 – Pecca in concentrazione. Nel primo tempo, le due occasioni dell’Udinese dipendono da sue amnesie. Deve ritrovare confidenza con il campo. Figura fra le belle statuine in occasione del goal di Solet nel secondo tempo.

CORREA – 5 – Come al solito, inconsistente.

BARELLA – 5 – Entra malissimo ed è fra i responsabili del goal subito.

Tabellino Inter-Udinese

2-1

12′, Arnautovic; 29′, Frattesi; 71′, Solet

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6,5, Acerbi 6, Carlos Augusto 6; Darmian 5 (76′, Zalewski sv), Frattesi 7 (63′, Barella 5), Calhanoglu 6,5 (63′, Asllani 5,5), Mkhitaryan 5,5, Dimarco 7 (63′, Bisseck 5,5); Thuram 6, Arnautovic 7,5 (55′, Correa 5). All: Inzaghi 6

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Kristensen 5,5, Bijol 6, Solet 7,5; Ehizibue 5,5, Atta 6 (69′, Payero 6), Karlstrom 5 (69′, Zarraga 5,5), Lovric 5,5 (46′, Bravo 6,5), Kamara 5,5 (69′, Modesto 6); Ekkelenkamp 6 (79′, Pafundi 6); Lucca 6. All: Runjaic 6

ARBITRO: Daniele Chiffi, della sezione di Padova 5,5

Ammoniti: 48′, Inzaghi; 93′, Barella

Espulsi: 93′, Inzaghi