Un altro grave infortunio: Dumfries e non solo, ecatombe Bayern-Inter

Sempre meno probabile la presenza dell’esterno destro nerazzurro contro il club bavarese, intanto Kompany piange l’ennesimo infortunato delle ultime settimane

Era prevedibile che arrivati a questo punto della stagione si facesse sentire il sovraccarico di tutto il lavoro svolto sul campo finora. Fronte Inter, la situazione infortunistica è in leggero miglioramento a seguito del pieno recupero di alcuni giocatori chiave, eppure filtra ancora preoccupazione ad Appiano Gentile per le condizioni di Denzel Dumfries.

L’esterno destro olandese, rimasto nei Paesi Bassi per sottoporsi alle cure terapeutiche del caso dietro permesso del club nerazzurro, ha subito una distrazione muscolare che lo costringerà ad ulteriori giorni di riposo, in linea con quanto avesse immaginato lo staff medico dell’Inter.

Trattandosi di una problematica di carattere muscolare, bisognerà attendere il pieno recupero prima di poter vedere Dumfries nuovamente in campo. E ad una settimana di distanza dal fischio d’inizio della prima partita dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco è inverosimile, se non altamente improbabile, che possa farcela.

Anzi, stando alle informazioni riportate stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’, il forfait del calciatore tanto caro a Simone Inzaghi è da considerarsi certo. Si punterà tutto sul ritorno a San Siro, in programma a metà aprile.

Intanto, dopo aver raccontato del duplice infortunio di Alphonso Davies e Dayot Upamecano in casa Bayern, Vincent Kompany può dirsi incredulo per aver appreso di un altro colpo incassato dal difensore Hiroki Ito. Anche stavolta, pessime notizie.

Bayern sfortunato, dopo Davies e Upamecano fuori anche Ito. Tante assenze contro l’Inter

Ito ha lasciato il terreno di gioco dell’Allianz Arena di Monaco al 58′ del match di campionato giocato ieri contro il St. Pauli, per un problema al piede.

A nulla sono servite le dichiarazioni post-partita del direttore sportivo Christoph Freund e del tecnico Kompany, in un primo momento speranzosi che potesse trattarsi di una problematica di lieve entità.

Il calciatore giapponese, visibilmente dispiaciuto per l’accaduto, è stato sottoposto ad una risonanza magnetica al fine di rivelare l’entità dell’infortunio e stabilire così una prognosi, con conseguente stima dei tempi di recupero.

L’ufficialità non si è fatta attendere oltre: Ito ha accusato un’altra frattura al metatarso allo stesso piede dell’infortunio precedente, che lo aveva tenuto lontano dai terreni di gioco per circa sette mesi. Niente da fare in vista della duplice sfida di Champions contro l’Inter.

Per il Bayern, a conti fatti, questa potrebbe essere la più grande emergenza difensiva degli ultimi tempi, sopraggiunta proprio a ridosso della fase stagionale con il maggior numero di impegni da affrontare, fra campionato e coppe.