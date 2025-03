Bufera Correa, cacciato dalla Pinetina: “Non deve più avvicinarsi”

Joaquin Correa continua a non convincere con la maglia dell’Inter, ma c’è di più: l’attaccante è stato ‘cacciato’ dalla Pinetina

Sono attese tante novità nell’attacco dell’Inter per i prossimi mesi. Fatta eccezione per Lautaro Martinez e Marcus Thuram, è chiaro che ci saranno molti cambiamenti ad Appiano Gentile. Marko Arnautovic si sta rivelando molto utile, ma il suo percorso in nerazzurro sembra comunque agli sgoccioli per età, contratto e costi.

È in bilico anche la posizione di Mehdi Taremi, soprattutto se dovessero arrivare offerte interessanti per club e calciatore. Sicuramente chi non resterà è Joaquin Correa: l’argentino doveva lasciare l’Inter già la scorsa estate, ma alla fine non è stata trovata la quadratura del cerchio per il suo addio.

Il Tucu ha avuto un’altra chance a gara in corso contro l’Udinese, ma le cose non sono andate così bene. Dal suo ingresso in campo, l’Inter ha iniziato a soffrire, è riuscito a tenere in avanti pochissimi palloni e non ha sfruttato le chance a disposizione. Avrà altre opportunità per forza di cose, ma il club non si ricrederà sul suo futuro.

I tifosi si scagliano contro Correa dopo l’Udinese: parole pesanti

Il finale thrilling contro l’Udinese ha lasciato diverse scorie anche tra i tifosi. In tanti se la sono presa proprio con Correa e hanno iniziato a inveire contro di lui via social.

C’è addirittura chi vorrebbe cacciarlo da Appiano Gentile visto il suo apporto alla causa, chi gli dice in termini poco carini di andarsene e non farsi vedere mai più.

Correa e Taremi a fine stagione non devono più nemmeno avvicinarsi alla Pinetina. Arnautovic dipende dai 2-3 attaccanti che DEVONO arrivare in estate, oppure Oaktree, contiani e tuttapposter se ne possono andare tutti assieme a fanculo. — conte OBBLIGATO a vincere (@TheLordOfRings0) March 30, 2025

Quando la tensione cala, siamo molto vulnerabili. Ieri purtroppo è entrato demotivato, scarico e senza cattiveria….. se aggiungi anche correa, letteralmente impresentabile, si comprende meglio la sofferenza. Non mi preoccupa chi insegue, bensì i nostri cali mentali. — gae (@64Parisi) March 31, 2025

Secondo tempo un po’ di calo concentrazione, superficialità da parte di alcuni subentranti e Correa che l’avrei preso a schiaffi. — ⭐️⭐️Monaco de Tibete 🖤💙 (@MTibete) March 31, 2025

Insomma, a parte l’acuto contro il Verona, l’ex Lazio e Marsiglia continua a non convincere e probabilmente tornerà in Sud America nei prossimi mesi. Il futuro è segnato, ma c’è ancora un finale di stagione da onorare al meglio e insieme, prima di dirsi addio.