L’annuncio bomba su Milan-Inter: Bastoni e Frattesi, scoppia il caos!

Ad Appiano Gentile i fari sono puntati sul derby di Coppa Italia. E la sfida di andata è stata affidata a un fischietto che ha fatto discutere in passato

Archiviata la vittoria contro l’Udinese, i nerazzurri sono pronti a tornare ad Appiano Gentile per preparare il derby di andata di Coppa Italia. Il Milan in questa stagione è stato una sorta di bestia nera per l’Inter. Simone Inzaghi è chiamato ad invertire il trend se vuole andare a conquistare la finale della competizione. Il sogno del Triplete è ancora vivo e questo passa anche dalla partita contro i rossoneri di mercoledì.

Una partita che è destinata a giocarsi anche in anticipo sui social. La designazione arbitrale sta già facendo discutere in queste ore e il fischietto sarà sotto la lente d’ingrandimento per tutti i 90 minuti. La speranza da parte dell’AIA è che la partita si possa concludere senza polemiche proprio per mettere a tacere tutte le voci che sono circolate prima della sfida.

L’arbitro di Milan-Inter

Designazione sicuramente a sorpresa per Milan-Inter. Si è deciso di far arbitrare la partita Michael Fabbri. Il fischietto di Ravenna è uno di quelli che in stagione si è comportato bene, ma ci sono alcuni episodi che coinvolgono i nerazzurri e che rischiano di far scoppiare la polemica ancora prima del fischio d’inizio della sfida.

Dal Verona alla Lazio: gli episodi incriminati con Fabbri protagonista

Sono diversi gli episodi incriminati con Fabbri protagonista e l’Inter in campo. L’ultimo proprio agli ottavi di finale di questa Coppa Italia con il gol di Arnautovic tanto discusso dai laziali. Alla fine, come hanno testimoniato le immagini, la rete era regolare visto che il portiere biancoceleste non era stato disturbato da de Vrij. E la conferma arriva dalla scelta dell’AIA di scegliere proprio Fabbri per la partita contro il Milan.

Ma c’è un altro episodio che potrebbe essere riproposto dai tifosi delle altre squadre. Ovvero Inter-Verona dello scorso anno e il gol convalidato a Frattesi dopo un contatto tra Bastoni e Duda e per il rigore, poi sbagliato, dagli scaligeri allo scadere. Un finale convulso e una partita che ha fatto tanto discutere.

Ora per Fabbri la grande occasione di mettere fine a tutte queste voci. Un derby che potrebbe per lui essere una ciliegina sulla torta in una stagione sicuramente molto importante per lui.

L’Inter pensa al campo

Sicuramente le polemiche non toccano l’Inter. I nerazzurri in questo momento hanno come principale obiettivo quello di pensare esclusivamente al campo e continuare a sognare il Triplete.