L’Inter lo prende e lo gira in prestito: colpo in Serie A

Marotta programma un rinforzo dalla Serie A per la prossima estate: firma e prestito, ecco la strategia dell’Inter

Il programma in casa Inter è chiaro: concludere con almeno lo Scudetto in tasca la stagione per poi pianificare il futuro. Simone Inzaghi si aspetta grandi cose dai suoi, alla stessa maniera impazzano già le prime voci in vista della prossima sessione di calciomercato.

Un’estate di grossi cambiamenti ma anche di investimenti attende la dirigenza di Viale della Liberazione. Marotta deve fare i conti con un inevitabile ricambio generazionale specialmente in difesa, dove l’età che avanza per Acerbi e Darmian inizia ad essere un problema, senza dimenticare il potenziale (ad oggi, probabile) addio di de Vrij a parametro zero.

Allo stesso modo il focus si sposterà più avanti, dalla trequarti all’attacco, dove già in due sono certi di salutare la Milano nerazzurra. Arnautovic e Correa, a scadenza il 30 giugno 2025. Nel frattempo può prendere quota un’opzione assai intrigante che Oaktree, in primis, accoglierebbe di buon grado tra i prossimi colpi per potenziare il gruppo nerazzurro.

Inter, sorpresa in Serie A: lo prende Marotta

Rivoluzione in difesa e in attacco, con quest’ultimo reparto che ha in Thuram e Lautaro Martinez gli unici due cardini insostituibili. Per questo, tra presente e futuro, c’è un profilo che sta intrigando non poco la dirigenza interista per i mesi estivi.

Si tratta di Jacopo Fazzini, trequartista cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Il 22enne di Massa prima dell’infortunio che lo ha riportato solo da poco in campo, ha mostrato tutto il suo talento con la squadra di D’Aversa. Un’arma in più in questo turbolento finale di stagione prima che il mercato possa inevitabilmente riguardare proprio il giovane prodigio dei toscani, pronto al grande salto.

L’Inter in quella zona del campo ha già sondato il terreno per Arda Guler e Nico Paz, considerati due dei talenti più promettenti del calcio mondiale. Una corsa sulla trequarti che vedrebbe però Fazzini rientrare nel giro dei preferiti di Beppe Marotta. In questo caso, in prospettiva. Molto dipenderà dal cammino dell’Empoli e dall’eventuale salvezza, semmai arriverà da qui a maggio.

Fazzini all’Inter: così sarà nerazzurro

L’idea del presidente dei campioni d’Italia in carica sarebbe quella di provare ad acquistare Fazzini al termine della stagione. Tuttavia l’inserimento del classe 2003 verrebbe rimandato. Il motivo è presto detto.

L’Inter crede che Fazzini possa essere un potenziale rinforzo ma non nell’immediato: la strategia della dirigenza di Viale della Liberazione prevederebbe l’acquisto del cartellino in estate, lasciando il giocatore libero di giocare con continuità in Serie A per un’ulteriore stagione. Magari in prestito proprio all’Empoli, se i ragazzi di D’Aversa dovessero centrare la salvezza.

In alternativa Parma ed Hellas Verona sarebbero due piazze ideali per il fantasista che solo dal 2026 vestirebbe la maglia nerazzurra. Senza l’errore di affrettare i tempi. Fazzini in questa stagione con l’Empoli, al netto dell’infortunio che lo ha tenuto ai box diverse settimane, ha collezionato 13 presenze e 2 gol in appena 863′.