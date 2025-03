Rapporti tesi, addio Inter per il Milan: si chiude a 40 milioni

Nerazzurri pronti a rinunciare alla pista per il difensore centrale che piace anche ai rossoneri, l’affare potrebbe sbloccarsi con la cessione di Thiaw

L’Inter vuol fare le cose per bene, così da non rimpiangere nulla del proprio operato in futuro. In primo luogo, fronte difensivo, concederà a Francesco Acerbi e Stefan de Vrij del tempo extra, fino alla fine della stagione.

Quanto basta per far ricredere la dirigenza del fatto che possano essere entrambi ancora utili al progetto tecnico di Simone Inzaghi per il prossimo anno e accantonare, di conseguenza, l’idea di rescindere anticipatamente i rispettivi contratti facendo leva sulla speciale clausola ‘anti-età’.

Ad oggi il centrale italiano ex Lazio sarebbe quello maggiormente indirizzato alla permanenza, nonostante una condizione fisica precaria, per via delle buone prestazioni raccolte contro attaccanti avversari di spessore.

Mentre per l’olandese traspaiono ancora dubbi, tutt’altro che dipendenti dalla sua volontà di continuare in nerazzurro, come sottolineato dall’agente, Federico Pastorello.

Vada come vada, queste serie di valutazioni non invalideranno tutte le possibili manovre per il nuovo centrale, da aggregare al resto del gruppo già dalle prime battute della sessione estiva di mercato.

I nomi sul taccuino di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono sempre gli stessi: Bijol, Beukema, De Winter. Piace anche Pietro Comuzzo della Fiorentina, ma con maggiori riserve. Legate parzialmente anche alle presenza del Milan.

Commisso sbarra le porte all’Inter, Thiaw finanzierebbe l’arrivo di Comuzzo al Milan

Per il talento in ascesa della ‘Viola’ ci sarebbe da faticare un po’ troppo, soprattutto perché il patron Rocco Commisso preferirebbe fare affari con altre realtà che non siano l’Inter. Ci sono ancora troppi attriti.

Di tutt’altra pasta sono invece i rapporti con il Milan, altra grande pretendente del cartellino del difensore. I sondaggi effettuati finora dalla realtà rossonera sono stati del tutto informali ma non si esclude che con l’insediamento di un nuovo staff tecnico (senza nulla togliere a Sergio Conceicao), accompagnato da un direttore sportivo lungimirante (si attende Fabio Paratici), ci si possa davvero spingere verso l’accordo.

Commisso chiederebbe comunque non meno di 40 milioni di euro, senza sconti. Mica pochi. Tanti quanti erano stati proposti ad Aurelio De Laurentiis qualche mese fa, in occasione della manifestazione d’interesse del Napoli di Antonio Conte.

Il Milan avrebbe l’occasione di finanziare l’acquisto di Comuzzo attraverso la cessione di Malick Thiaw, proiettato verso il rientro in Germania, dove lo starebbe attendendo a braccia aperte il Bayer Leverkusen.