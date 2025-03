Sentenza folle su Mkhitaryan: “6 giornate di squalifica”

Dopo la lunga fase di appannamento, l’armeno sembra tornato in forma, ma c’è chi invoca la lunga squalifica

Contro l’Udinese, Mkhitaryan è tornato a far bene ciò che Inzaghi gli ha sempre chiesto: agire in chiusura o come schermo in tutti gli spazi lasciati vacanti dai compagni di squadra. E, spendendosi molto in tal senso, l’armeno non è riuscito a esprimersi con particolare brillantezza in senso offensivo. Non è una novità. Raramente, all’Inter, Mkhitaryan ha saputo rendersi pericoloso con tiri e assist.

La conclusione da fuori è sempre stato uno dei suoi pezzi forti, ma in nerazzurro l’ex Roma sembra essere specializzato in compiti differenti. Lo ha fatto così bene da rendersi sovente indispensabile. Ecco perché lo si perdona se il diverse occasioni, in area, spara alto o, dal limite, non inquadra la porta. L’armeno è il giocatore che serve a dare equilibrio nelle due fasi, a contrastare il portatore di palla e a chiudere le traiettorie di passaggio.

Nella vittoria per 2-1 contro l’Udinese, il centrocampista ha disputato una buona gara, mettendo in campo tanta generosità e visione, facendosi trovare spesso tra le linee. Soprattutto nel primo tempo è apparso a tratti imprendibile. Ciononostante, l’armeno è stato parecchio criticato sui social. Dagli interisti (che, con il solito eccessivo gusto per la critica, sono pronti a crocifiggere chiunque al primo errore) e soprattutto da juventini, milanisti e napoletani.

Tutti contro Mkhitaryan: “Ancora graziato!“

Quale la sua colpa? A far discutere gli utenti di X è la mancata ammonizione di Mkhitaryan per il gioco pericoloso su Kristensen. Secondo i tifosi del Milan, memori di un ammonizione rifilata a Leao per un’azione simile, l’Inter sarebbe stata graziata. I tifosi del Napoli e della Juve hanno invece fatto notare che l’armeno era diffidato.

“Mkhitaryan graziato ancora, è Marotta League“, si legge nei commenti. “Cavolo, diffidato da 6 turni, entra così e nemmeno giallo!“. Qualcuno ha anche invocato la prova tv.

#InterUdinese

Prova TV in vista per comportamento antisportivo e gioco pericoloso di #Kristensen? Il danese va a colpire con la tempia destra il piede di Pippo Franco #Mkhitaryan interrompendo inoltre una chiara occasione da gol.

Lunga squalifica in vista… pic.twitter.com/2dEIXTRizR — Deportivo La Caroña (@DeporLaCarona) March 31, 2025

Mkhitaryan calcia la testa di Kristensen. Il giocatore dell’Udinese non è deceduto quindi nella #MarottaLeague non è previsto il giallo. — 𝕲𝖎𝖆𝖒𝖕𝖎𝖊𝖙𝖗𝖔™ (@giampdisan) March 30, 2025

mkhitaryan a porta vuota non tira ma ammazza un cristiano per tentare la rovesciata pic.twitter.com/6KZMxVmX8Z — ilaria (@psych1ng) March 30, 2025

A momenti Mkhitaryan stacca la testa a Kristensen e non viene nemmeno ammonito.

Esattamente per quale motivo il campionato italiano continua ad esistere? — Pierlai (@Pierlai) March 30, 2025

L’azione ha visto Mkhitaryan provare una rovesciata. Mancando il pallone, l’armeno ha impattato con violenza e imprudenza la testa di un difensore dell’Udinese. Si trattava di Kristensen, che è rimasto a terra dolorante ed è poi stato soccorso dallo staff medico dei friulani. Nessun danno evidente: il bianconero è riuscito a rientrare e finire la gara. L’arbitro Chiffi ha fischiato fallo ma non ha ammonito il centrocampista nerazzurro.

acceso un secondo sull’inter per vedere mikitarian che incolla la testa di kristensen roba da 5/6 giornate di squalifica, ovviamente neanche giallo — 🐦‍🔥 (@_tonacm_) March 30, 2025

I tifosi del Napoli hanno chiesto che intervenisse la VAR. Ma ciò non poteva essere, dato l’intervento può essere giustificato solo per un possibile cartellino rosso. I più intransigenti vogliono che arrivi la squalifica con prova tv.