Ultimatum a Calhanoglu, Ausilio all’attacco: cosa ha detto all’agente

Eccoci al bivio: la dirigenza nerazzurra pone dei paletti al proprio registra e al club interessato al suo acquisto.

Ora bisogna ragionare sulle implicazioni politiche e tattiche della vicenda. Hakan Calhanoglu è in vacanza (in compagnia di Sommer) e continua a essere corteggiato dal Galatasaray. E la trattativa? Per ora non c’è. Il club turco si è infatti concentrato su Osimhen, alzando progressivamente la sua offerta fino al prezzo della clausola. Quindi, anche se i turchi hanno mostrato interesse per l’ex Milan, parlando, tramando e organizzando viaggi in Italia, non hanno ancora presentato un’offerta concreta.

Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio avrebbe già cercato in rubrica il numero dell’agente di Calhanoglu e gli avrebbe telefonato. Bisognava, infatti, chiarire un paio di punti. “Basta parole!”, questo potrebbe essere stato il primo concetto espresso dal ds. L’agente Gordon Stipic è stato dunque avvisato che l’Inter non tollererà ulteriori indugi e soprattutto non subirà passivamente chiacchiere e interferenze dalla Turchia.

C’è anche il secondo punto, che corrisponde alla definizione di una scadenza precisa. Se entro il 31 luglio non dovesse giungere a viale della Liberazione un’offerta seria, concreta e misurata alla richiesta nerazzurra, Calhanoglu resterà in rosa e sarà quindi a disposizione di Cristian Chivu.

La notizia è che dunque l’Inter ha deciso di non alimentare ulteriori chiacchiere da telenovela. Bisogna badare al sodo e preoccuparsi del bene del club. La priorità è l’equilibrio tattico, tecnico e ambientale. “Stipic, che sta trattando con il Galatasaray, ha confermato che non ha ancora ricevuto un’offerta ufficiale per Calhanoglu e che finora ci sono stati solo discussioni verbali”.

“L’Inter, dal canto suo, ha fatto sapere che non intende tollerare ulteriormente la situazione e ha messo un ultimatum: se entro il 31 luglio non arriverà un’offerta, il centrocampista turco resterà all’Inter e diventerà un elemento a disposizione di Cristian Chivu“, ecco cosa si legge sul quotidiano sportivo.

Contatto con l’agente di Calhanoglu; le novità

Se Hakan Calhanoglu dovesse partire, l’Inter avrebbe necessità di puntare su un altro centrocampista. Sappiamo che piace Ederson dell’Atalanta, centrocampista polivalente e già protagonista in Serie A, ma parecchio costoso. Ci sono già delle alternative, come Richard Rios del Palmeiras. Oppure Rongier dell’OM e Maximo Perrone del City…

Ma sostituire il turco, a livello tattico, non sarà semplice. Anche se Chivu potrebbe essere favorevole all’ingresso di un mediano più fisico. Sullo sfondo, comunque, continua a risuonare la eco delle tensioni con Lautaro Martinez. A oggi, non è solo una questione di soldi, ma anche di reputazione, di rispetto dei tempi utili per la pianificazione e di gestione del capitale umano.

L’Inter vuole insomma chiudere la questione prima che cominci il ritiro del 26 luglio. Se il Galatasaray non dovesse muoversi concretamente o dovesse continuare a giocare al ribasso, Calhanoglu resterà. Anche se Marotta ha più volte ripetuto che la società non è disposta a trattenere giocatori scontenti o che puntano a un trasferimento.

Permanenza ancora possibile

Calhanoglu potrebbe dunque rimanere all’Inter? Anche dopo che è stato criticato dal suo capitano (posto che Lautaro non avesse bersagli differenti, dato che non l’ha mai nominato) e chiamato direttamente in causa dal presidente del club. Lo strappo c’è stato, ed è inutile negarlo. Il problema è che il Galatasaray, dopo aver investito tutto su Osimhen, potrebbe non avere la forza o l’interesse per accordarsi con l’Inter per il regista.

I turchi vogliono lo sconto? L’Inter chiede ancora 30 milioni. Ma potrebbe essere costretta ad abbassare il prezzo. Potrebbero andar bene anche 25 milioni più 2 o 3 di bonus. Secondo il Corriere dello Sport Ausilio avrebbe chiesto a Calhanoglu, tramite il suo agente, di giocare a carte scoperte. “Facci sapere la tua decisione definitiva sul tuo futuro entro il 26 luglio, quando inizierà il ritiro!”

Ecco il punto: Hakan Calhanoglu, malgrado il post polemico nei confronti di Lautaro e Marotta e tutte le chiacchiere sul suo desiderio di unirsi al Galatasaray, non ha mai manifestato esplicitamente la volontà di andar via da Milano.