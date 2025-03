Tratta il rinnovo da un anno: Marotta si inserisce e lo porta all’Inter

La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza è in stallo. L’Inter lo segue ed è pronta ad approfittarne

Buona la prima per l’Inter. La vittoria contro l’Udinese ha permesso ai nerazzurri di tenere il Napoli a tre punti di distanza in vista di un mese aprile assai impegnativo con 8 partite in 27 giorni tra Serie A, Champions e Coppa Italia.

Nel match di ieri a San Siro, la dirigenza nerazzurra ha potuto osservare da vicino tre dei possibili obiettivi di mercato ovvero Bijol, Lucca e Solet . Quest’ultimo è stato uno dei migliori in campo. Suo il gol che ha permesso all’Udinese di accorciare le distanze. Nel finale, poi, lo stesso Solet ha costretto Sommer a un intervento provvidenziale su una conclusione ravvicinata. Splendida anche la parata del portiere svizzero su un colpo di testa di Lucca tolto dall’incrocio dei pali.

I tre calciatori dell’Udinese sono solo alcuni dei nomi accostati all’Inter in vista della prossima sessione di mercato in cui i nerazzurri interverranno in tutti i reparti. Inter che segue con attenzione anche la situazione di un calciatore in scadenza che non ha ancora rinnovato il contratto con il proprio club.

L’Inter sul centrocampista del Manchester United, che colpo per i nerazzurri

Il calciatore in questione è Kobbie Mainoo del Manchester United. Classe 2005, il giovane centrocampista dei Red Devils sta trattando da tempo con il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. L’accordo non è stato raggiunto e, stando al Manchester Evening News, non è affatto da escludere una sua cessione immediata anche per permettere al club di finanziare i prossimi acquisti di mercato che si prospettano numerosi nell’ennesima rifondazione dell’organico, stavolta voluta da Amorim.

Centrocampista centrale in grado di abbinare quantità e qualità, Mainoo è una delle poche note liete in un’annata alquanto difficile per lo United, rimasto in corsa solo in Europa League, competizione dove il giovane mediano ha segnato l’unico gol stagionale contro i rumeni dell’FSCB (ex Steaua Bucarest). Oltreché nella fase di interdizione e di recupero palla, Mainoo ha anche dimostrato di poter agire da trequartista con una spiccata poliedricità.

L’Inter, ovviamente, non è il solo club sulle tracce del nativo di Stockport. In Premier League c’è anche il Chelsea. Per strapparlo allo United servono almeno 50 milioni, cifra che può scendere leggermente proprio per il mancato rinnovo di contratto. Un investimento importante per un calciatore che rispecchia in pieno le caratteristiche cercate da OakTree per i futuri acquisti di mercato. Con Sucic, rappresenterebbe un ulteriore tassello per sistemare ulteriormente il centrocampo nelle stagioni avvenire.