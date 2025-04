14 milioni e plusvalenza Inter: se ne va all’Arsenal

La strategia è chiara, l’Inter è pronta a dirgli addio: lo prende l’Arsenal, plusvalenza dietro l’angolo per le casse nerazzurre

Il pari contro il Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia lascia aperto ogni risultato per la qualificazione alla fine, in vista del ritorno previsto sempre a San Siro il prossimo 23 aprile. Nel mezzo, un mare di impegni fondamentali per la stagione nerazzurra.

Dallo Scudetto, che pare avvicinarsi sempre di più settimana dopo settimana, al sogno Champions: Simone Inzaghi vuole tutto per la sua Inter. E intanto i vertici di Viale della Liberazione hanno ben chiari i progetti da coltivare e portare avanti in ottica futura: questo gruppo, già fortissimo, andrà rinforzato.

Tra acquisti e nuove cessioni l’Inter cambierà volto durante i mesi estivi. Lo sa bene Beppe Marotta che in tal senso sta coltivando una potenziale grande operazione in uscita. Occhio all’Arsenal che potrebbe puntare forte su un big di Simone Inzaghi, già al passo d’addio dopo appena un’annata in maglia nerazzurra.

Dall’Inter all’Arsenal: il big lascia Milano?

Da Milano a Londra, biglietto di sola andata. L’Inter nel corso degli anni ha detto addio a diversi suoi big: d’altronde se l’occasione di mercato è quella giusta, va sfruttata. E Marotta, in tal senso, è tra i migliori su piazza.

In questo caso il potenziale addio riguarda Piotr Zielinski, centrocampista classe 1994 che da soli pochi mesi ha sposato la causa nerazzurra. Il ‘tradimento’ al Napoli, la firma da svincolato ed un ruolo non propriamente da leader insostituibile in mezzo al campo: un chiaro disegno di come, davanti alla giusta offerta, il nazionale polacco possa effettivamente partire e lasciare la Milano nerazzurra dopo un solo anno.

Fino all’infortunio (distrazione del gemello mediale della gamba destra e stop di circa 2 mesi) erano state 33 le presenze di Zielinski con la maglia dell’Inter, con 2 gol e 3 assist vincenti. L’Arsenal si era già interessata a lui in passato, ben prima che il talentuoso centrocampista lasciasse Napoli per trasferirsi a Milano. E adesso potrebbe essere Londra la sua prossima casa: le cifre in ballo fanno sorridere le casse interiste, impossibile dire di no.

Zielinski-Arsenal: per l’Inter sarebbe un affare

Un’occasione da non perdere. L’addio di Piotr Zielinski che tra poche settimane potrebbe salutare la Milano nerazzurra per accasarsi all’Arsenal è un potenziale grande affare per le casse del club di Oaktree.

L’Inter ha accolto Zielinski la scorsa estate, a zero, dopo che il nazionale polacco aveva deciso di lasciare Napoli per cercare nuovi stimoli altrove. Il centrocampista, però, non sempre ha dato l’apporto sperato alla causa nerazzurra e così numeri alla mano la sua cessione potrebbe davvero rappresentare una chance imperdibile, soprattutto dal punto di vista economico.

14 milioni di euro la potenziale offerta dei ‘Gunners’ per il cartellino dell’ex Napoli, ad oggi sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2028. Il club meneghino risparmierebbe parecchio anche lato ingaggio. Zielinski è infatti tra quelli con lo stipendio più alto del gruppo allenato da Inzaghi: ben 4,5 milioni di euro a stagione che, evidentemente, potrebbero essere dirottati altrove.