Inter, da eroe a colpevole: “Sommer ha rimesso in gioco l’Udinese”

Lo svizzero, decisivo nel finale di gara contro i friulani, è finito nel mirino dell’opinionista ex Inter: parole durissime

Impegnata in un tour de force alla fine del quale ci si potrebbe ritrovare ancora in corsa per vincere tutto o, al contrario, fuori da almeno un paio di competizioni, l’Inter di Simone Inzaghi ha fatto, nella 30esima giornata di campionato, un altro piccolo passo verso lo Scudetto.

Battendo una coriacea Udinese per 2-1, al termine di una gara che sembrava comodamente indirizzata dopo i primi 45′, chiusi sul 2-0, i nerazzurri hanno mantenuto 3 punti di distanza dal Napoli, che nella serata di domenica ha battuto il Milan col medesimo punteggio, restando in scia ai Campioni d’Italia in carica.

Nella ‘strana’ gara di San Siro – l’Inter ha praticamente smesso di giocare dopo il bellissimo gol di Solet che ha rimesso in corsa i bianconeri – grande protagonista è stato Yann Sommer, che nel finale ha salvato il risultato in un paio di occasioni. A qualche addetto ai lavori però – che di mestiere ha fatto anche il portiere, tanto per gradire – non è sfuggito cosa è accaduto in occasione del gol degli ospiti. Un giudizio netto, che però non compromette l’opinione generale nei confronti dell’ex Bayern Monaco.

Sommer, i miracoli dopo la ‘papera’: Viviano non le manda a dire

“È vero che con quelle due parate Sommer nel finale salva l’Inter, ma l’Udinese l’aveva rimessa in partita proprio Sommer. Il gol preso è assurdo: Solet ha tirato centralmente da 25 metri… detto questo, per me lo svizzero è fortissimo, ma in quella occasione ha sbagliato“, ha detto all’emittente ‘Radio Radio‘ Emiliano Viviano, ex portiere dell’Inter, sebbene coi nerazzurri non sia mai riuscito a disputare neppure una gara ufficiale dal 2011 al gennaio del 2021, quando poi passò al Palermo.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno del 2026, l’estremo difensore elvetico potrebbe lasciare la Pinetina anche prima della naturale scadenza dell’accordo. Non è ormai un mistero che il sempre attento Beppe Marotta si stia già guardando intorno per garantire a Simone Inzaghi – o a chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina nerazzurra – un portiere che possa difendere degnamente i pali nei prossimi anni. In questo senso il nome di Gigio Donnarumma continua a circolare con insistenza negli uffici di Viale della Liberazione…