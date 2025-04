L’Inter cala il tris: è successo dopo il Milan

L’Inter ha pareggiato contro il Milan in Coppa Italia, ma è già tempo di pensare al futuro: i nerazzurri calano il tris sul calciomercato

Gli scontri diretti non rispecchiano al meglio la stagione dell’Inter. I ragazzi di Simone Inzaghi stanno avendo parecchie difficoltà a battere le rivali, a volte a causa della sfortuna, altre per evidenti errori, altre ancora per le assenze, che stanno comunque pesando parecchio sulla stagione.

Il caso emblematico è quello del Milan: la Beneamata non è ancora mai riuscita a sconfiggere i rossoneri in tutte le competizioni, ha perso contro i cugini la finale di Supercoppa italiana e ha pareggiato anche nella semifinale d’andata in Coppa Italia. Insomma, non proprio un trend positivo, nonostante il gruppo sia in corsa su tutti i fronti, anche in Champions League, in attesa del Bayern Monaco.

Dal campo, però, si passa subito al calciomercato, perché la stagione attuale sta dando sicuramente delle indicazioni decisive anche in tal senso. Nella prestazione dell’Inter si deve tener conto anche della prova dei centrali, proprio nella zona di campo che per Marotta e Ausilio sta diventando una priorità dove cercare rinforzi in vista della prossima sessione.

De Vrij sugli scudi e Acerbi indispensabile: l’Inter cala il tris in difesa

Tra i migliori in campo nel derby c’è stato ancora una volta Stefan de Vrij. L’olandese è stato capace di stupire grazie a una prestazione di alto livello, prima contro Abraham e poi contro Santiago Gimenez. Tra attenzione agli apici e chiusure di alto livello, non si ricordano errori da parte dell’ex Lazio.

Anche Francesco Acerbi ha dato il suo contributo in panchina e poi quando è subentrato. Il suo carisma è una dote rara – oltre alle abilità in marcatura – di fondamentale importanza per il presente e per il prossimo futuro dell’Inter. Per questo, se le valutazioni fisiche saranno positive, la loro permanenza è probabile per la prossima stagione.

Nonostante ciò, Marotta e Ausilio potrebbero comunque andare a chiudere un nuovo interprete di ruolo e più giovane, che potrà imparare dai più esperti e inserirsi con calma. I primi nomi in lista restano quelli di Beukema e De Winter, che chiuderebbero un tris importante e duttile che blinderebbe ancora di più la difesa di Inzaghi. D’altronde, con un calendario come quello che deve affrontare l’Inter, un’alternativa in più può solo fare piacere.