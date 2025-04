Lo sgarbo all’Inter si ritorce contro il Milan: punizione severa

Il Milan ha portato a termine uno sgarbo all’Inter negli scorsi mesi, ma ora il peggio è stato per i rossoneri: cosa è successo

La scorsa sessione di gennaio non ha portato grandi stravolgimenti in casa Inter sotto il profilo del calciomercato, anzi oltre all’operazione Zalewski in prestito, è successo davvero poco tra le fila nerazzurre. Senza grandi margini di spesa, l’esito è stato comunque lo stesso della precedente estate: la priorità è stata la conferma di un gruppo che sta funzionando e che è ancora in corsa per tutti gli obiettivi.

Il Milan ha dovuto fare il discorso opposto. I rossoneri sono stati costretti a riparare e a mettere a segno colpi importanti dopo una prima parte di stagione di gran lunga al di sotto delle aspettative, nonostante la conquista della Supercoppa italiana proprio ai danni della Beneamata. L’esito è stato l’arrivo di calciatori già affermati sulla scena internazionale come Santiago Gimenez e Joao Felix.

I retroscena non mancano proprio sull’acquisto a titolo temporaneo del portoghese. Per lui doveva essere l’occasione per rinascere dopo tanti fallimenti in altrettante big europee, soprattutto perché in panchina è arrivato un suo connazionale che apprezza molto il suo stile di gioco e le sue qualità. Ma così non è stato, almeno fino a questo momento.

Il Milan ha anticipato l’Inter per Joao Felix, ma poi se n’è pentita

Una volta appreso del sondaggio dell’Inter per la seconda punta, il Milan ha insistito con ancora più forza sul ragazzo, nonostante il parere dello scouting fosse negativo. In giorni convulsi, gli ultimi del mercato, in cui bisognava ancora concludere operazioni cruciali per la stagione, è arrivata l’accelerazione decisiva e dal Chelsea il talento ex Benfica si è vestito di rossonero.

Dopo un inizio promettente, però, è tornata la sua versione sbiadita e per certi versi fastidiosa. Joao Felix finora non ha mai davvero trovato la collocazione giusta nel 4-2-3-1 di Conceicao e ora è stato preso di mira dai tifosi per le sue prestazioni di certo non esaltanti.

Se non dovesse cambiare marcia all’improvviso e in maniera netta, il suo addio a fine stagione è sempre più probabile, anzi quasi certo. Non sappiamo come sarebbe andata per il portoghese nel 3-5-2 di Inzaghi, ma di sicuro lo sgarbo ai cugini in vetta alla classifica di Serie A non ha portato i frutti sperati. E non è di certo la prima volta negli ultimi anni.